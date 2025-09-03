تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس

شهدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إطلاق أول مشروع برنامج تدريبي بمدارس المحافظة لتدريب المعلمين على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

ويهدف البرنامج التدريبي لتقديم الخبرات الفنية وتدريب معلمي المدارس الرسمية بالجيزة على استخدام الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.



وخلال البرنامج التدريبي تم عقد ورشة عمل ، شهدت عرضاً لكيفية التخطيط للدرس باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية وضع الأسئلة على الدرس وإدارة عملية التقويم، وأبرز المنصات الإلكترونية التي يمكن الاستعانة بها، بالإضافة إلى كيفية صناعة فيديو تعليمي حول الدرس باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا البرنامج انسجامًا مع توجهات وزارة التربية والتعليم نحو بناء جيل رقمي مبدع ومبتكر، قادر على التفاعل مع معطيات الثورة الصناعية الرابعة وتحديات المستقبل. ويستهدف التدريب جميع المعلمين والمعلمات بمختلف التخصصات الأكاديمية، إلى جانب الوكلاء والموجهين، بما يعزز من التنمية المهنية الرقمية ويواكب المتغيرات العالمية في مجال التعليم. وتبدأ المرحلة الأولى من التدريب بالموجهين والمعلمين الأوائل.

تدريب المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعليمي رقمي

وشمل التدريب عددًا من المحاور التطبيقية التي ركزت على: تدريب المعلمين على توظيف الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى تعليمي رقمي متنوع، يثري خبرات الطلاب ويجعل عملية التعلم أكثر متعة وفاعلية، مع مراعاة اختلاف أنماط المتعلمين ، والتدريب على إعداد وبناء الاختبارات الموضوعية وتصحيحها وتحليل نتائجها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرفع من كفاءة وجودة عملية التقويم.

كما شهد التدريب ، استعراض أحدث التطبيقات والمنصات العالمية الداعمة للتدريس والتقويم، وسبل دمجها بفاعلية داخل البيئة الصفية والافتراضية ، ومناقشة آليات نقل أثر التدريب إلى عناصر المنهج كافة، بدءًا من صياغة الأهداف والمحتوى، وصولًا إلى طرائق التدريس وأساليب التقويم الحديثة.

من جانبه، أكد سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن الدولة المصرية تهتم اهتماماً كبيراً بتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي، ويأتي ذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحول الرقمي وبناء مجتمع المعرفة.

نقلة نوعية داخل الفصول الدراسية

وأوضح، خلال كلمته بورشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، أنه لم يعد ترفًا معرفيًا أو أداةً مستقبلية مؤجلة، بل أصبح اليوم ركيزة أساسية من ركائز التطوير التربوي، إذ يُسهم في إحداث نقلة نوعية داخل الفصول الدراسية عبر إتاحة فرص التعلّم المخصص لكل طالب، وتحليل أنماط الأداء، وتقديم تغذية راجعة فورية تسهم في تعزيز التحصيل العلمي.

وقال " عطية": إن وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف يبذل جهوداً كبيرة في هذا الجانب، وعلى رأس تلك الجهود الشراكة المصرية اليابانية التي عقدها الوزير والتي تضمنت توقيع ست اتفاقيات خلال الزيارة الأخيرة إلى اليابان في إطار مؤتمر "تيكاد٩"، منها اثنتان مع حكومة طوكيو، واتفاق مع وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية لدعم الأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب شراكة مع مؤسسة "سبريكس" لتطوير مناهج الرياضيات.



وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إنه من ضمن التعاون المصري الياباني للاستفادة من الخبرات اليابانية في مجال التعليم : إدخال مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدءاً من الصف الرابع الابتدائي داخل المدارس المصرية اليابانية، لتعزيز الثقافة الرقمية منذ المراحل الأولى.

وتابع أنه اعتباراً من العام الدراسي 2025/2026، ستُدرّس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي في جميع محافظات الجمهورية بدءاً من الصف الأول الثانوي (الصف العاشر)، بما يضمن جاهزية رقمية شاملة على المستوى الوطني.



وأشار إلى أن مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ستكون مادة خارج المجموع. ووضعت الوزارة برنامجًا متكاملًا بالتعاون مع اليابان لإعداد جيل قادر على تصميم المنصات الرقمية والاندماج في سوق العمل العالمي.

و أكد تدريس تلك المادة سيتم عبر منصة "كويرو" التي تخضع لإشراف من الجانب الياباني، حيث سيتم من خلال المنصة الدراسة النظرية والتطبيق العملي بمساعدة المعلمين داخل المدرسة.

وقال : لقد أثبتت التجارب العالمية أنّ إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية يعزز التفكير النقدي والإبداعي، ويُكسب الطلاب مهارات التعلّم الذاتي، ويهيئهم لمتطلبات سوق العمل في عصر تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة. ومن هنا تتأكد ضرورة أن يكون معلمو اليوم متمكنين من هذه الأدوات، وقادرين على توظيفها بما يخدم أهداف المناهج ويواكب تطلعات الأجيال.



وأضاف وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة إننا أمام مرحلة جديدة تتطلب وعيًا متناميًا من المؤسسات التربوية، وتعاونًا صادقًا من الأسرة والمجتمع، حتى تتحول هذه الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس في عقول أبنائنا، وفي مستقبل وطننا.



وتابع نحن في مديرية التربية والتعليم بالجيزة نسعى جاهدين لتطوير مستوى المعلمين في مدارس الجيزة، ونقدم اليوم تجربة رائدة في مجال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وهي تجربة رائدة في مجال تدريب المعلمين على استخدامات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، وفي إطار التعاون المثمر بين المديرية وكافة المؤسسات التربوية نقدم ورشة العمل اليوم في هذا الجانب تمهيداً لتدريب معلمينا في المدارس الرسمية على كيفية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

وفي سياق متصل، أشاد الخبير التربوي الدكتور المندوه الحسيني بالدعم الذي يقدمه سعيد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة لكل المؤسسات التعليمية بالجيزة، وإدراكه الكامل للخطوات الجادة في سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم.

وقال " الحسيني" إن التدريبات المقدمة في مجال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية جاءت نتيجة لقتاعة كاملة بأهمية الذكاء الاصطناعي، وكيف يمكن الاستفادة من هذه التكنولوجيا الهائلة في تطوير العملية التعليمية.

ولفت الدكتور المندوه الحسيني إلى أن مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة يسعى جاهداً لإحداث نقلة نوعية في مستوى التعليم بمدارس الجيزة، ونقل الخبرات والتجارب المتميزة إلى المدارس الرسمية لتحقيق الجودة الشاملة في العملية التعليمية.



وكشف " المندوه" أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي قادرة على إحداث نقلة نوعية كبيرة في العملية التعليمية. وأن التدريبات تشمل كافة الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية وتحضير الدرس وتحقيق أهداف الدرس.