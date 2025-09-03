طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

يعد المشبك من أكثر أنواع حلوى المولد النبوي شعبية فى البلاد العربية ولذا ابتكر الطهاة وصفات متعددة لصناعته بأشكال ومذاقات متنوعة.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل المشبك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

طريقة عمل المشبك العادي

مقادير المشبك

كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

زيت للقلي

شربات سميك

طريقة عمل المشبك



في بولة كبيرة ضعي الدقيق والنشا والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح وقلبيهم قليلا ثم ضيفي الماء.



اعجينى جميع المكونات حتى تحصلي على قوام متوسط انسيابي ثم غطيها واتركيها فى مكان دافئ لتتخمر.



ضعي عجينة المشبك في كيس حلوانى وضعي طاسة بها زيت في إناء على النار واتركيها حتى تسخن ثم شكلي المشبك فى الزيت.

اقلبي المشبك فى الزيت على الجهة الاخرى وانتظرى حتى يتغير لونه ثم ضعيه فى الشربات ويقدم باردا.



طريقة عمل المشبك بالسميد

مقادير

كوب سميد

كوب دقيق

كوب نشا

رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة خميرة فورية

زيت للقلي

شربات

طريقة عمل المشبك بالسميد



في العجان الكهربائي أو بولة متوسطة اخلطي الدقيق مع السميد والخل والخميرة والنشا والملح والسكر والزيت .

اعجني المكونات جيدا حتى تحصلى على قوام متجانس بسمك متوسط أو مائل للسائل ثم اتركي العجينة في مكان دافئ لكي تتخمر.



استخدمي كيس الحلواني وضعي به عجينة المشبك بالسميد ثم شكليه حلقات في طاسة بها زيت ساخن غزير ثم اخرجيه واسقيه في شربات ثقيل بارد.





طريقة عمل المشبك البرتقالي

مقادير المشبك البرتقالي

كوب دقيق

كوب نشا

لون برتقالي

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

ماء للعجن

زيت للقلي

شربات (ثقيل)

طريقة عمل المشبك



في بولة كبيرة ضعي الدقيق والنشا مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر واللون والماء واعجنيهم بيدك أو فى العجان الكهربائي.



ضعي عجينة المشبك في كيس حلواني واقليها في زيت غزير

ساخن وقلبيه من الجهتين .

اخرجي المشبك البرتقالي من الطاسة وضعيه فى الشربات البارد حتى يتشرب منه كمية كبيرة ثم صفيه وضعيه فى طبق التقديم.