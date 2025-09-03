قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
إيجيبت جولد | إنشاء أول مدرسة لصناعة الذهب والمجوهرات في مصر
تذكيرا بمعاناة أطفال غزة .. الإغاثة الإسلامية تنظم فعالية أمام البرلمان الألماني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
اسماء محمد

يعد المشبك من أكثر أنواع حلوى المولد النبوي شعبية فى البلاد العربية ولذا ابتكر الطهاة وصفات متعددة لصناعته بأشكال ومذاقات متنوعة.

نعرض لكم فى هذا التقرير طريقة عمل المشبك من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

حلاوة المولد | طريقة عمل المشبك الهندي

طريقة عمل المشبك العادي

مقادير المشبك 
كوب دقيق

كوب نشا

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

رشة ملح

زيت للقلي

 شربات سميك

طريقة عمل المشبك


في بولة كبيرة ضعي الدقيق والنشا  والبيكنج بودر والخميرة والسكر والملح وقلبيهم قليلا ثم ضيفي الماء.


اعجينى جميع المكونات حتى تحصلي على قوام متوسط انسيابي ثم غطيها واتركيها فى مكان دافئ لتتخمر.


ضعي عجينة المشبك في كيس حلوانى وضعي طاسة بها زيت في إناء على النار واتركيها حتى تسخن ثم شكلي المشبك فى الزيت.

اقلبي المشبك فى الزيت على الجهة الاخرى وانتظرى حتى يتغير لونه ثم ضعيه فى الشربات ويقدم باردا.
 

مشبك بالسميد

طريقة عمل المشبك بالسميد 

مقادير
 كوب سميد

 كوب دقيق

كوب نشا

 رشة ملح

ملعقة صغيرة سكر

 3 ملعقة كبيرة زيت

 2 ملعقة كبيرة خل

 ملعقة كبيرة خميرة فورية

 زيت للقلي

 شربات

طريقة عمل المشبك بالسميد


في العجان الكهربائي أو بولة متوسطة اخلطي الدقيق مع السميد  والخل والخميرة والنشا والملح والسكر والزيت .

اعجني المكونات جيدا حتى تحصلى على قوام متجانس بسمك متوسط أو مائل للسائل ثم اتركي العجينة في مكان دافئ لكي تتخمر.
 

استخدمي كيس الحلواني وضعي به عجينة المشبك بالسميد ثم شكليه حلقات في طاسة بها زيت ساخن غزير ثم اخرجيه واسقيه في شربات ثقيل بارد.


 

طريقة عمل المشبك البرتقالي 

مقادير المشبك البرتقالي
 كوب دقيق

 كوب نشا

 لون برتقالي

 ملعقة صغيرة خميرة فورية

 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة سكر

 ماء للعجن

 زيت للقلي

 شربات (ثقيل)

طريقة عمل المشبك


في بولة كبيرة ضعي الدقيق والنشا مع الخميرة والسكر والبيكنج بودر واللون والماء واعجنيهم بيدك أو فى العجان الكهربائي.


ضعي عجينة المشبك في كيس حلواني واقليها في زيت غزير
ساخن وقلبيه من الجهتين .

اخرجي المشبك البرتقالي من الطاسة وضعيه فى الشربات البارد حتى يتشرب منه كمية كبيرة ثم صفيه وضعيه فى طبق التقديم.

المشبك مشبك المولد النبوى طريقة عمل المشبك بالسميد حلوى المولد النبوي أنواع حلوى المولد طريقة عمل المشبك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يستقبل رئيس لجنة اللاجئين بمجلس الأساقفة الألمان

مواجهة التحديات البيئية المستقبلية

البيئة تختتم فعاليات برنامجها التوعوي الصيفي لمختلف فئات المجتمع

نهاية التعاملات.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

ختام تعاملات الأسبوع.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الخميس 4 سبتمبر 2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد