اعمليه وقدميه في نفس اليوم .. طريقة عمل المشبك زى المحلات

يعد المشبك من أشهر أنواع حلوى المولد النبوي لأنها شهية وتمتلك مذاقا مميزا و يحبها جميع الأشخاص لذا ترغب النساء تعلم خطوات تحضيرها في المنزل باحترافية.

نعرض لكم طريقة عمل المشبك الذى يعد من أشهى أنواع حلوى المولد النبوى وذلك من خلال خطوات نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مكونات المشبك



1 كوب دقيق

نصف كوب نشا

1 ملعقة خميرة

ملح

شربات أو عسل نحل

طريقة عمل المشبك

في بولة متوسطة ضعي الدقيق مع النشا والخميرة وذرة ملح وقلبيهم جيدا ثم ضعي القليل من الماء حتى تتكون عجينة المشبك.



اتركي عجينة المشبك تتخمر في مكان دافئ ثم ضعيها فى القمع وشكلي من الخطوط الرفعية أقراص دائرية.

اقلي المشبك فى زيت طهى ساخن على النار حتى يصبح لونه ذهبى ثم اقلبيه على الوجه الأخر وانتظري قليلا حتى يتغير لونه ثم اخرجيه.

ضعي المشبك في وعاء به شربات بارد أو عسل نحل ثقيل واتركيه حتى يتشرب ثم يصفى .