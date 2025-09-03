أمل سلامة: رسائل الرئيس السيسي تؤكد قوة مصر وصلابة قيادتها في مواجهة التحديات المتصاعدة

أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف جاءت في توقيت دقيق وحساس تمر به مصر، خاصة في ظل العدوان على غزة ومخططات تهجير الفلسطينيين، وما تشهده المنطقة من اضطرابات على مختلف المحاور الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي المصري.

وأشارت «سلامة»، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تصريحات الرئيس السيسي تعكس إدراك القيادة السياسية لطبيعة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج، وتعبر عن يقظة مؤسسات الدولة واستعدادها الدائم للتعامل مع كل ما يُحاك ضد الوطن بإجراءات مدروسة وخطط واضحة.

وأضافت النائبة أن كلمة الرئيس جاءت لتبعث برسائل طمأنة إلى الشعب المصري العظيم، مؤكدة أن الدولة ماضية في جهودها لتأمين حياة آمنة ومستقرة لكل المواطنين رغم كل الصعاب، وأن وحدة الصف الوطني هي الضمانة الحقيقية لعبور هذه المرحلة الدقيقة.

واختتمت أمل سلامة تصريحها بالتأكيد على أن مصر ستظل – بإذن الله – أرض الأمن والأمان والسلام مهما تعددت وجوه الشر وأساليبه، وأن الشعب المصري بوعيه وصلابته سيبقى السند القوي لقيادته السياسية في مواجهة التحديات واستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.