نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%

بحضور رئيس "اقتصادية قناة السويس":

رئيس الوزراء يلتقي رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح

مدبولي يؤكد اهتمام الحكومة بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية

رئيس الشركة: سنقوم بنقل الأجزاء الخاصة بصناعة الخلايا الشمسية إلى مصر تدريجيًا

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار ـ "Elite Solar الصينية المُصنعة لمكونات محطات الطاقة الشمسية والرياح، وعددٍ من مسئولي الشركة، وذلك بحضور وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مُجريات زيارته الأخيرة إلى الصين، والنتائج الإيجابية التي أثمرت عنها، لافتاً في هذا الإطار إلى اللقاء الذي جمعه بالرئيس الصيني "تشي جين بينج"، الذي أكد دعمه للتعاون المشترك، ووجه الشركات الصينية العاملة في مجال الطاقة بتوفير احتياجات مصر في هذا القطاع ذي الأولوية للدولة المصرية.

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بتوطين صناعة مكونات محطات الطاقة الشمسية في مصر، مع إمكانية قيام الحكومة بالتعاقد بصورة مُسبقة على شراء الطاقة المُنتجة من تلك المحطات، لافتاً إلى سعي الحكومة لزيادة الطاقة المُنتجة من الطاقة الجديدة والمُتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، لكون مصر في حاجة إلى 5 ـ 6 جيجا سنوياً، وأنه يتطلع للتعاون مع الشركة، والإطلاع على خطتها لتطوير التعاون في هذا الاتجاه.

بدوره، أعرب ليو جين تشي، رئيس شركة "إيليت سولار" الصينية، عن تقديره لاستقبال رئيس الوزراء لوفد الشركة، وقدم عرضاً حول نشاط الشركة منذ تأسيسها عام 2005، وخطتها لنقل عدد من خطوط الإنتاج إلى مصر، موضحاً أنها ستقوم بنقل الأجزاء الخاصة بصناعة الخلايا الشمسية إلى مصر تدريجيًا، وذلك في إطار حرص الشركة على توسيع استثماراتها في السوق المصرية، ومضيفاً أن الشركة تتطلع لبدء الإنتاج في مصانعها بمصر بحلول شهر ديسمبر المُقبل.



من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، أن الحكومة المصرية تتطلع لمعرفة خطة الشركة في مجال توليد الطاقة، بحيث تتمكن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من شراء الطاقة المُنتجة، بالإضافة إلى إمكانية إتاحتها للبيع للقطاع الخاص من قبل الشركة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أيضاً، أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين، والتي تتضمن توفير خلايا الطاقة الشمسية للحكومة المصرية، بهدف دعم تنفيذ وإقامة المشروعات الخاصة بإنتاج الطاقة الشمسية.

كما ناقش الاجتماع، سُبل دعم الحكومة لنشاط الشركة واستثماراتها في مصر، حتى يتسنى لها التوسع في الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة القدرة على التصدير للخارج.

وفي ختام الاجتماع، طلب رئيس الوزراء من مسئولي شركة "إيليت سولار" الصينية، إعداد مقترح لتوفير وإنتاج الطاقة وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها، بالإضافة إلى رؤية الشركة للتعاون مع الحكومة في هذا المجال.