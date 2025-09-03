قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المكرمون في احتفالية المولد النبوي: تكريم الرئيس أعادنا للحياة وتتويج لمسيرتنا العلمية والدعوية
رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي
ولى عهد البحرين: مصر العمق الأصيل لعالمنا العربي وقوتها قوة للعرب جميعًا
أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي بسبب 5 ملايين جنيه
من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور
تعرف على التشكيل الكامل للجهاز الفني المؤقت للأهلي
عرض عسكري ضخم في بكين يكشف تحالفًا ثلاثيًا ورسائل مباشرة للغرب .. ترامب يتهم بكين بالتآمر ويصعّد الحرب التجارية
شاهد .. قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مئذنة مسجد قرية الهجرة جنوب الخليل
وكيل الأزهر الأسبق: تكريم الرئيس السيسي أعادني للحياة
الطيب: ذكرى مرور ألف وخمسمائة عام للمولد النبوي لا تتكرر إلا على رأس مائة عام من عمر الزمن
15 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمة بقتل 6 صغار ووالدهم في المنيا
وزير الأوقاف: مصر ثابتة على موقفها التاريخي في دعم فلسطين ورفض التهجير
أخبار البلد

رئيس الوزراء وولي عهد البحرين يشهدان توقيع 8 وثائق لتعزيز التعاون الثنائي

كتب محمود مطاوع

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين، رئيس مجلس الوزراء البحريني، في ختام جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة بين الجانبين اليوم، مراسم توقيع 8 وثائق في مجالات تخدم تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر ومملكة البحرين.

وخلال هذه المراسم، تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم، وشركة ألمنيوم البحرين، لتقييم جدوى بناء مصنع تكرير مادة الألومينا في مصر، وقد وقعها من الجانب البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومن الجانب المصري المهندس محمد السعداوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية، حيث وقع مذكرة التفاهم من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات بجمهورية مصر العربية، ومركز البحرين العالمي للمعارض، وقعها من الجانب البحريني  الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وتم أيضًا توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك بجمهورية مصر العربية، وشئون الجمارك بمملكة البحرين، حيث وقعه من الجانب البحريني سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.

وشملت الوثائق التي تم توقيعها أيضًا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة والاثار بجمهورية مصر العربية، ووزارة السياحة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الآثار والمتاحف بين وزارة السياحة والآثار بجمهورية مصر العربية ممثلة في "المجلس الأعلى للآثار"، وهيئة البحرين للثقافة والآثار بمملكة البحرين، ووقع المذكرة من الجانب البحريني  الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المنافسة، بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، ووزارة الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، وقعها من الجانب البحريني عبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، ومن الجانب المصري أحمد كجوك، وزير المالية.

وتم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، ووزارة التنمية المستدامة بمملكة البحرين.

قام بالتوقيع من الجانب البحريني نور بنت على الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، ومن الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
 

بالصور

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

