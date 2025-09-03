6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

قدمت الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، 6 عصائر منعشة ومفيدة لطفلك فى المدارس يمكنك تحضيرها مع اللانش بوكس.

1.عصير الموز باللبن

المكونات 3 ثمرات موز لتر لبن بارد سكر .

طريقة التحضير:

تقومين بتقشير ثمار الموز، وتقطيعها إلى حلقات، ووضعها في الخلاط الكهربائي. تضيفين لتر من اللبن البادر (كامل أو خالي الدسم حسب الرغبة)، ومعه الكمية التي تريدينها من السكر، وتخلطين كل المكونات. بعد أن تصبح المكونات سائلة، تضعين عصير الموز باللبن في الثلاجة، ويُفضل تناوله في نفس اليوم.

2.عصير الجزر والبرتقال:

المكونات:

2 ثمرة برتقال ثمرة جزر فانيليا سكر أو عسل للتحلية .

طريقة التحضير :

تقومين بعصر البرتقال، وبشر ثمار الجزر. وفي الخلاط الكهربائي، تضعين عصير البرتقال، مع الجزر بعد تقطيعه إلى حلقات، مع ملعقة صغيرة من الفانيليا، والكمية التي تريدينها من السكر. بعد مزج المكونات جيدا، يصبح العصير جاهزا، ويمكنك وضعه في الثلاجة وتناوله متى تريدين.

3.عصير الفراولة:

المكونات:

ربع كيلو فراولة كول من الماء سكر للتحلية .

طريقةالتحضير:

تقومين بتقطيع ثمار الفراولة، ووضعها في الخلاط الكهربائي، وتضيفين لها كمية السكر التي تريدينها، مع كوب الماء. من الممكن أن تضيفين قطعتين من الثلج (إذا أدرت)، وتمزجين المكونات جيدا. استمتعي بعدها بكوب منعش من عصير الفراولة.

4.عصير الليمون بالنعناع:

المكونات:

4 ثمرات ليمون أوراق النعناع الأخضر 2 كوب ماء .

طريقة التحضير :

في البداية تقومين بتقطيع ثمار الأربع ثمرات من الليمون، ثم تضعينهم في الخلاط الكهربائي. تضيفين أوراق النعناع والسكر والماء ومكعبات الثلج إلى الليمون، ونمزجهم جيدا. تقومين بعدها بتصفيته، وتناوله باردا.

5.عصير البطيخ:

المكونات :

ثمرة بطيخ مكعبات من الثلج السكر

طريقة التحضير:

تزيلين بذر ثمرة البطيخ، وتقومين بتقطيعها، وتضعينها في الخلاط الكهربائي مع مكعبات الثلج والسكر (الذي يمكنك الاستغناء عنه إذا أردت). تمزجين المكونات جيدا، وتحصلين بعدها على عصير بطيخ فريش غني ولذيذ.

6.عصير المانجو:

المكونات:

ثمار المانجو مكعبات الثلج السكر أو العسل للتحلية.

طريقة التحضير:

تقومين بتقطيع المانجو إلى قطع صغيرة، وتضعينها في الخلاط الكهربائي، مع إضافة مكعبات الثلج والسكر. بعد مزج المكونات جيدا، يصبح العصير جاهزا، ويمكن تناوله باردا، لتستمتعي بمذاق المانجو المنعش .