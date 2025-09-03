قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدعاء المستجاب ليلة المولد النبوي .. كلمات تناسب الحدث العظيم
ميدو يفجر مفاجأة: زيزو جلس مع الأهلي قبل عامين للرحيل من الزمالك
بعد قليل.. بدء محاكمة طفل المرور و2 آخرين للتعدّي على طالب في المقطم
أسعار الذهب محليًا وعالميًا اليوم الأربعاء 3-9-2025
خلال أغسطس .. ارتفاع صادرات الغاز الأمريكي لأوروبا إلى 66% رغم تراجع الأسعار
أجور منصفة وزيادات سنوية مُلزمة.. هل ينجح قانون العمل الجديد في إنهاء معاناة عمال القطاع الخاص؟
غداً.. آخر فرصة لتقديم تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة 2025
إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف .. فريضتان تمحوان الذنوب وتعادلان عتق رقبة
كريم حسن شحاتة يكشف: الأهلي يضع خطة لتعيين مدرب أجنبي مميز قريبًا
استراتيجية مصر للطاقة حتى 2040 .. وزير الكهرباء: متابعة دقيقة لضمان الاستدامة
تحشيدات مسلحة ومخاوف من مواجهة جديدة في ليبيا .. الأمم المتحدة تحذّر
رياضة

عبدالحليم علي: الزمالك خسر أمام دجلة لعدم علاج الأخطاء و«الدباغ» صعب الحكم عليه

حسن العمدة

كشف عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك السابق عن أسباب خسارة الأبيض من نظيره وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبد الحليم في تصريحاته لبرنامج زملكاوي مع الإعلامي محمد أبو العلا: كانت هناك العديد من الأمور الفنية التي لا يتم علاجها لذلك توقعت السقوط في فخ التعادل أو الخسارة.

وأضاف: الزمالك لا يتطور بالشكل المطلوب أو المنتظر في المباريات الخمس الأخيرة، هناك أمور إيجابية في الفريق ولكن كنا ننتظر ظهور أفضل من ذلك.

وتابع: هناك حالة كبيرة من فقدان الكرة تسببت في عمل هجمات خطيرة على مرمى الزمالك، ولا يجب أن نخسر حتى وإن كنا نلاعب بنقص عددي.

وواصل: اللاعبين كانوا ينقصهم الحمية، والجهاز الفني بقيادة فيريرا يسأل عن النتيجة والأداء في المباراة الأخيرة، وكان يجب معالجة الأخطاء خلال سير اللقاء.

وأتم: العديد من اللاعبين يلعبوا بشكل فردي، وشيكو بانزا يريد عمل كل شئ، وعدي الدباغ لم يستعيد حالته البدنية المطلوبة ومن الصعب الحكم عليه، ولكن يحتاج أن يقاتل أكثر من ذلك وأن يتم دعمه بشكل أكبر في الملعب.

الزمالك نادي الزمالك عبد الحليم علي نجم نادي الزمالك عبد الحليم علي وادي دجلة الدوري المصري الممتاز

بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى

غدا الأربعاء.. فصل التيار الكهربائي عن 17 منطقة بمدينة نجع حمادي بقنا

سعر الذهب في مصر

الذهب عيار 21 يختم تعاملاته الثلاثاء بزيادة 55 جنيها

السلاح

ترسانة أسلحة ومخدرات.. الداخلية تعلن القضاء على أخطر تشكيل عصابي بالدقهلية

الطقس

شتاء لم نشهده منذ 20 عاما.. الأرصاد تكشف

جوزيه مورينيو

لسبب مثير .. مورينيو يرفض تدريب الأهلي

مضيفة مصر للطيران

بطلة في الجو.. مضيفة مصر للطيران تنقذ حياة طفل من الاختناق على ارتفاع 30 ألف قدم |تفاصيل

تنسيق الجامعات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8% والعلوم الإدارية 70.3%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

احمد حسن

«اهدى شوية وركز في شغلك».. أحمد حسن يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ «شوبير»

قطارات السكك الحديدية

سلامتك تهمنا .. وزارة النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات عبور المزلقانات

البابا تواضروس

احتفالية اليوبيل الذهبي لحضانة بيت ملائكة الأنبا تكلا بالإسكندرية

الوطنية للصحافة

للأسبوع الثاني: الهيئة الوطنية للصحافة تواصل جلسات الاستماع لخارطة إصلاح المهمة

ملابس رياضية.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

الاتحاد الأوروبي يحظر مادة TPO في طلاء الأظافر الجل بسبب مخاطرها الصحية

مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر
مخاطر صحية تحدث بسبب طلاء جل الأظافر

دراسة تثير الجدل: نوع من الفيتامينات يُؤخّر الشيخوخة لسنوات

فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة
فيتامين د يساعد على تأخير عملية الشيخوخة

دراسة صادمة تحذّر السيدات وتثير الجدل: تصفيف الشعر يُعادل تدخين السجائر | تفاصيل

العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض
العناية بالشعر تهدد صحتك وتسبب في الإصابة بهذه الأمراض

قصه الطفل على

عبقري الإسماعيلية الصغير.. قصة الطفل «علي» معجزة الحساب الذهني |فيديوجراف

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

