أسامة عرابي: «ريبيرو» لم يكن سبب تراجع الأهلي وحده.. والنجوم الكبار يتحملون المسئولية

أكد أسامة عرابي نجم النادي الأهلي السابق، أن الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق الأحمر، كان يستحق الحصول على فرصة أكبر مع الفريق، على الأقل حتى نهاية الدور الأول.

وقال أسامة عرابي، نجم الأهلي السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:

"من وجهة نظري، فإن المدير الفني السابق للأهلي، خوسيه ريبيرو، لا يتحمل بمفرده مسؤولية تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري الممتاز مؤخرًا، فهناك تقصير واضح من لاعبي الأهلي، خاصةً النجوم الكبار والقادة".

وأضاف عرابي: "أرفض عودة أي مدير فني سبق له العمل داخل النادي الأهلي، ولابد من استقدام مدرب جديد صاحب سيرة ذاتية كبيرة".