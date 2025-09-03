حملة لإزالة الإشغالات ورفع المُخلفات بشوارع دمياط.. وهذه أرقام الإبلاغ عن الكلاب الضالة

قامت إدارة المتابعة بديوان عام دمياط بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط برفع الإشغالات وأعمال النظافة في نطاق المدينة، شملت: حي أول، طريق الشعراء، وطريق أبو الهدي، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بالجزيرة الوسطى بمدخل الميناء وأعمال جانبي الطريق. كما تم كنس يمين كبرى ميدان الشهابية وطريق شطا، إلى جانب متابعة مركز شباب شط الملح وطريق المحور امتدادًا إلى ميدان الجمل.

كما تم رفع المخلفات بطريق الترعة الشرقاوية بالكامل، وأُجريت أعمال تسليك طفح صرف صحي بمنطقة مجمع المحاكم بشطا، مع سحب المياه بالكامل لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة. وفي ذات السياق، تمت متابعة أعمال صيانة وإصلاح الخلية الضوئية بطريق السنانية، بالإضافة إلى رفع مخلفات النظافة بقرية البساتين باستخدام معدات الوحدة المحلية لمركز كفر البطيخ.

وعلاوة على ذلك، تم رفع مخلفات النظافة في قطعة أرض فضاء بقرية العنانية بالتعاون مع كل من إدارة البيئة والمركبات بديوان عام المحافظة.

جهود مكافحة السعار والكلاب الضالة

في إطار خطة الدولة لتحقيق هدف "مصر خالية من السعار 2030"، وضمن توصيات لجنة الإصحاح البيئي، تم اليوم تطعيم الكلاب باستخدام الأدوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب الضالة على كورنيش النيل بدمياط. وقد نفذ الفريق المدرب من مجلس مدينة دمياط العملية باستخدام آلة البلوبايت لتطعيم الكلاب والتحصين بلقاح السعار، بهدف مواجهة انتشار الكلاب الضالة والحد من خطرها والسيطرة على مرض السعار لحماية المواطنين.

واستكمالًا لهذه الجهود، سيتم غدًا عقد ندوات توعية بسنترال دمياط عن خطورة مرض السعار وطرق التعامل الآمن مع الكلاب، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، وسيتم تنفيذ هذه الندوات بشكل مستمر في المدارس، مع استمرار أعمال الحملة يوميًا بجميع المراكز حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

أرقام الطوارئ والشكاوى

تم تخصيص أرقام للإبلاغ الفوري عن أي حالات طارئة خاصة بظاهرة انتشار الكلاب ومرض السعار:

01556682222

01556681111

0572113136

كما تهيب لجنة الإصحاح البيئي بالمواطنين بإرسال الشكاوى عبر الرابط التالي:

https://www.aitcnova.com/studentScreens/#/user-complaints?govID=83

دعوة للالتزام بالنظافة العامة

حثت محافظة دمياط المواطنين على ضرورة الالتزام بوضع صناديق القمامة أمام المنشآت للحفاظ على نظافة الشوارع والبيئة وصحة السكان، وتجنب التلوث والآثار السلبية الناتجة عن إلقاء المخلفات في الطرق، إلى جانب الارتقاء بالمظهر العام للمدينة والحفاظ على جمالها.