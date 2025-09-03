التعليم التكنولوجي يُكلّف الدولة 7 أضعاف التعليم العام .. عمرو بصيلة يوضح السبب

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن التعليم التكنولوجي يُعد من أكثر أنواع التعليم تكلفة، فعند مقارنة تكلفة إنشاء مدرسة تكنولوجية بمدرسة تعليم عام، نجد أن الأولى أعلى تكلفة بكثير، فطالب التعليم الفني يكلف الدولة ما يقارب 7 أضعاف تكلفة طالب التعليم العام، نظرًا لاحتياجه إلى معامل وورش وخامات وتدريبات عملية وتكنولوجيا متقدمة.

وقال بصيلة خلال لقاء مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تسعى مصر إلى استقطابه في مختلف القطاعات، لا سيما المشروعات السياحية في المدن الجديدة، يعتمد بالأساس على توافر العنصر البشري المؤهل، ولا يمكن لأي مستثمر أن يباشر مشروعاته ما لم تتوفر العمالة المدربة القادرة على تشغيل وصيانة هذه المشروعات، وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في جذب الاستثمارات، بل في ضمان استدامتها، والاستدامة لن تتحقق إلا بكفاءة العنصر البشري."

وأشار إلى أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتعليم التكنولوجي خلال السنوات الأخيرة، حيث تم تطوير المناهج وتدريب المعلمين لتقديم نموذج تعليمي يُخرج كوادر فنية مؤهلة قادرة على مواكبة احتياجات سوق العمل.

وأكد أن هذه التكاليف المرتفعة لا يمكن لأي دولة أن تتحملها بمفردها، وهو ما دفع الدولة إلى العمل على بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام، موضحًا أن هذه الشراكات تتيح للطلاب فرص التدريب العملي داخل مواقع العمل الحقيقية.