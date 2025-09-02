متحدث الصحة: لا تهاون في علاج الطوارئ.. والدولة تتحمل التكلفة بالكامل

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن حق العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ مكفول لجميع المواطنين المصريين دون أي شرط أو عائق مالي، موضحًا أن العلاج في هذه الحالات يكون على نفقة الدولة أو عبر التأمين الصحي، حسب حالة المريض التأمينية.

وأوضح عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن العلاج الطارئ ليس مجانيًا بمعنى الإعفاء من التكلفة، بل يتم تغطية النفقات من خلال التأمين الصحي للمؤمن عليهم، أو من خلال العلاج على نفقة الدولة لغير المؤمن عليهم.

وأضاف متحدث الصحة، أن أي مستشفى يمتنع عن استقبال أو علاج الحالات الطارئة سيواجه بالغلق الفوري، مؤكدًا أن وزارة الصحة لا تتهاون مع أي جهة تعرقل إنقاذ حياة المرضى، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات رفض لعلاج الطوارئ عبر الخط الساخن 105، المخصص لتلقي شكاوى المرضى ضد المستشفيات الخاصة.

وردا على الموقف في التعامل مع المستشفيات الخاصة حال مخالفتها القرار قال: "ليس هناك ما هو أهم من حياة المواطنين"، موضحًا أن وزارة الصحة ليست هادفة للربح وتقدم الخدمات بالمجان.