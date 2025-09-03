قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مصر في المركز الـ 24 عالميًا كأفضل واجهة سياحية يُمكن زيارتها 2025.. وبرلمانيون: انطلاقة حقيقية لدعم وتنشيط السياحة ومحرك أساسي لدعم الاقتصاد

أميرة خلف
  • برلمانية: السياحة أحد أعمدة الاقتصاد المصري ومحرك رئيسي للنمو الاقتصادي
  • برلماني: تصنيف مصر كأفضل الوجهات السياحية يعكس تنوع مقاصدها

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التصنيف الذي أعدته مجلة CEOWORLD الأمريكية لأفضل الدول التي يمكن زيارتها في عام 2025، والذي يعتمد على آراء أكثر من 295 ألف مشارك، وهو ما يُمثل أعلى مستوى من المشاركة في تاريخ المجلة، حيث ضمت القائمة 67 دولة متنوعة.

وجاءت مصر في المركز الـ 24 عالميًا في قائمة أفضل دول العالم التي يمكن زيارتها في عام 2025، مسجلة 54.63 نقطة، كما جاءت في المركز الثاني عربيًا بعد الإمارات العربية المتحدة، وفي المركز الثاني أفريقيًا بعد جنوب إفريقيا.

وفي هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، تصنيف مصر في المرتبة الـ 24 عالميًا كأفضل وجهة سياحية، مؤكدة أن هذا التصنيف سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة على الدولة من خلال توفير فرص عمل وجلب العملة الصعبة إلى البلاد، لا سيما في ظل حاجة مصر إلى الحصيلة الدولارية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة.

وأقترحت الكسان، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ضرورة الاهتمام بتنوع المنتج السياحي واستهداف أنماط سياحية جديدة، كسياحة المؤتمرات والسياحة الدينية، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل، أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن تصنيف مصر في المرتبة الـ 24 عالميًا كأفضل وجهة سياحية يعكس تقدم مصر في جذب السائحين بفضل تنوع مقاصدها السياحية، إلى جانب الآثار التاريخية التي تروي حضارة آلاف السنين.

وأشار يحيى، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن السياحة تُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري ومحركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، حيث إنها مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى جانب توفير فرص عمل، مما يسهم في توظيف ملايين العمالة.

