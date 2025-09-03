«الإصلاح والنهضة» يغلق باب الترشح بـ30 مرشحًا في 15 محافظة وتنسيق مفتوح مع الأحزاب الوطنية

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الانتخابات بحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب سيغلق باب تلقي طلبات الترشح الداخلية في 10 سبتمبر الجاري، على أن يتم الدفع بـ 30 مرشحًا في ما يقرب من 15 محافظة، بما يعكس حضور الحزب وتوسّع نشاطه على امتداد الجمهورية.

وأشار إسماعيل إلى أن الحزب متفتح على التنسيق مع الأحزاب والكيانات الوطنية، موضحًا أن هذا التنسيق سيكون في إطار المقاعد الفردية بشكل أساسي، مع بقاء الخيارات مفتوحة للتنسيق على دعم القوائم المتاحة، بما يحقق تعزيز فرص التمثيل البرلماني للقوى الوطنية المؤمنة بثوابت الدولة المصرية.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن هذا التحرك يأتي في إطار رؤية الحزب لتكريس العمل السياسي الجاد والمسؤول، القائم على دعم الدولة المصرية ومؤسساتها، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية بما يخدم استقرار الوطن ومستقبله الديمقراطي.