قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الأمن المائي.. أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي
لي لي محمد صبيح تحصد ذهبية كأس مصر للجمباز الفني تحت 6 سنوات
مدبولي يهنئ الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة المولد النبوي الشريف
خبير: إسرائيل ماضية في خطتها لغزة وتوسع العمليات العسكرية في القطاع
بسبب الهاتف .. فتاة تقفز من الخامس هربا من بطش والدتها بعين شمس
نجا بأعجوبة بعد انهيار جدار عليه.."الأقصر" تنتفض لإنقاذ رجل متطوع لحفر القبور
سيول مفاجئة تضرب أودية جبلية في حلايب وشلاتين وأبو رماد بالبحر الأحمر
نواب: كلمة الرئيس في المولد النبوي تجديد للعهد على بناء الإنسان وترسيخ القيم النبوية
السد الإثيوبي مخالف للقانون الدولي| مصر والسودان : نرفض أي تحركات أحادية في حوض النيل
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: تعيين محمد إسماعيل نائبًا لرئيس الحزب للتواصل السياسي

حزب الإصلاح والنهضة
حزب الإصلاح والنهضة
محمد الشعراوي

انطلاقًا من إيمان حزب الإصلاح والنهضة بأهمية تطوير البنية التنظيمية وتفعيل أدوار الكفاءات الوطنية داخل الحزب، أعلن المكتب السياسي عن موافقته بالإجماع على تعيين النائب المهندس محمد إسماعيل نائبًا لرئيس الحزب للتواصل السياسي، وذلك في إطار توجه الحزب لتعزيز حضوره في المشهد السياسي وتوسيع دوائر الاتصال مع مختلف القوى الوطنية.

ويُعد النائب محمد إسماعيل من القيادات البارزة داخل حزب الإصلاح والنهضة، حيث يتمتع بسجل حافل في العمل السياسي والتنظيمي، وخبرة واسعة في إدارة الملفات المعقدة وبناء جسور التواصل الفعّال مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية. وقد عُرف بإسهاماته النوعية في دعم توجهات الحزب ومواقفه الوطنية، إلى جانب تمتعه برؤية استراتيجية تتسق مع مبادئ الحزب وتطلعاته المستقبلية.

ويؤكد المكتب السياسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية حزب الإصلاح والنهضة الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى الوطنية والكيانات الحزبية، والانفتاح على المجتمع السياسي بما يحقق مصالح الوطن، ويخدم رسالة الحزب في دعم مسارات الإصلاح والتنمية والتماسك الوطني.

ويؤمن حزب الإصلاح والنهضة بأن تمكين الكفاءات وتوسيع دائرة المشاركة في مواقع القيادة هو حجر الزاوية في بناء مؤسسة حزبية قوية ومتجددة، قادرة على التفاعل مع تطورات المشهد السياسي، والاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال أداء مسؤول ومؤثر.

وفي ختام البيان، يُجدد المكتب السياسي التزامه بمواصلة تطوير البنية التنظيمية للحزب وتكريس قيم الشفافية والكفاءة، وتمكين الكوادر المؤهلة من القيام بأدوار ريادية في العمل الوطني والحزبي.

حزب الإصلاح والنهضة البنية التنظيمية الكفاءات الوطنية المشهد السياسي القوى الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

ترشيحاتنا

أرشيفية

زراعة الأعضاء وإطالة عمر الإنسان.. ميكروفون يلتقط محادثة مثيرة بين بوتين وشي| تفاصيل

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025/2026

السفارة البريطانية تقيم حفل وداع لطلبة منحة تشيفنينج للعام 2025 /2026

صواريخ فرط صوتية

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

بالصور

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت
طريقة عمل المشبك فى البيت

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها
طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد