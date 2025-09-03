الإصلاح والنهضة: تعيين محمد إسماعيل نائبًا لرئيس الحزب للتواصل السياسي

انطلاقًا من إيمان حزب الإصلاح والنهضة بأهمية تطوير البنية التنظيمية وتفعيل أدوار الكفاءات الوطنية داخل الحزب، أعلن المكتب السياسي عن موافقته بالإجماع على تعيين النائب المهندس محمد إسماعيل نائبًا لرئيس الحزب للتواصل السياسي، وذلك في إطار توجه الحزب لتعزيز حضوره في المشهد السياسي وتوسيع دوائر الاتصال مع مختلف القوى الوطنية.

ويُعد النائب محمد إسماعيل من القيادات البارزة داخل حزب الإصلاح والنهضة، حيث يتمتع بسجل حافل في العمل السياسي والتنظيمي، وخبرة واسعة في إدارة الملفات المعقدة وبناء جسور التواصل الفعّال مع مختلف الأطراف السياسية والمجتمعية. وقد عُرف بإسهاماته النوعية في دعم توجهات الحزب ومواقفه الوطنية، إلى جانب تمتعه برؤية استراتيجية تتسق مع مبادئ الحزب وتطلعاته المستقبلية.

ويؤكد المكتب السياسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية حزب الإصلاح والنهضة الرامية إلى تعزيز قنوات التواصل مع مختلف القوى الوطنية والكيانات الحزبية، والانفتاح على المجتمع السياسي بما يحقق مصالح الوطن، ويخدم رسالة الحزب في دعم مسارات الإصلاح والتنمية والتماسك الوطني.

ويؤمن حزب الإصلاح والنهضة بأن تمكين الكفاءات وتوسيع دائرة المشاركة في مواقع القيادة هو حجر الزاوية في بناء مؤسسة حزبية قوية ومتجددة، قادرة على التفاعل مع تطورات المشهد السياسي، والاستجابة لتطلعات المواطنين من خلال أداء مسؤول ومؤثر.

وفي ختام البيان، يُجدد المكتب السياسي التزامه بمواصلة تطوير البنية التنظيمية للحزب وتكريس قيم الشفافية والكفاءة، وتمكين الكوادر المؤهلة من القيام بأدوار ريادية في العمل الوطني والحزبي.