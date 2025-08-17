قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
الغندور يوجة رسالة مهمة لـ محمود كهربا
زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين
الزمالك يدرس عودة شيكو بانزا أمام مودرن سبورت بعد تعافيه من الإصابة
القاهرة الخبارية تسلط الضوء على تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة
مستقبل وطن: مصر ستظل ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية
رئيس الوزراء الفلسطيني:الأجيال القادمة من شعبنا ستتذكر الموقف المصري الصلب ضد التهجير
ما حكم نزول الحيض أثناء الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب ببرنامج حواء
الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية
حول المعدلات الطبيعية.. الأرصاد تكشف مفاجآت عن حالة الطقس
فريق طبي بمستشفى القلب بجامعة أسيوط ينجح في إجراء عملية قلب مفتوح معقدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الإصلاح والنهضة: بيان الخارجية مساءلة للمجتمع الدولي بشأن جريمة التهجير

المستشار نشأت عبدالعليم
المستشار نشأت عبدالعليم
محمد الشعراوي

قال المستشار نشأت عبدالعليم، عضو الأمانة العامة بحزب "الإصلاح والنهضة"، وأمين تنظيم محافظة أسيوط بالحزب، إن بيان وزارة الخارجية المصرية الأخير الذي جدد رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين، ودعا المجتمع الدولي إلى عدم المشاركة في هذه الجريمة النكراء ليس مجرد طلب، بل هو تذكير ومساءلة، موضحًا أنه عندما تصف مصر التهجير بأنه "جريمة نكراء" فإنها تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية.

وأضاف "عبدالعليم"، في بيان، أن بيان وزارة الخارجية المصرية رسالة تقول بوضوح: "أنتم الذين صغتم اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان، واليوم يتم انتهاكها بشكل صارخ؛ صمتكم أو مشاركتكم في هذه الجريمة سيقوض مصداقية النظام الدولي الذي تدّعون حمايته"، موضحًا أن هذا الموقف يضع الضغط على الدول التي قد تُفكر في دعم التهجير أو الصمت عليه، ويجعل من موقف مصر نموذجًا للالتزام بالمبادئ الإنسانية.

وأوضح أن بيان الخارجية المصرية يُرسل رسالة حاسمة إلى إسرائيل مفادها أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هو خط أحمر استراتيجي بالنسبة للأمن القومي المصري، وهذه الرسالة تتجاوز الأبعاد الإنسانية، وتؤكد على أن مصر لن تسمح بحدوث ذلك مهما كانت التبعات، مشيرًا إلى أن البيان يوضح أن تدفق اللاجئين سيُهدد استقرار مصر، وقد يفتح الباب لتوترات أمنية لا يُمكن السيطرة عليها، كما أن البيان يربط بشكل مباشر بين تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما تتعارض معه مصر بشكل كامل، وهذه الرسالة تحذيرية وواضحة مفادها أن أي خطوة باتجاه التهجير ستكون لها تداعيات خطيرة على العلاقة بين البلدين.

ولفت إلى أنه على المستوى المعنوي، يحمل البيان رسالة طمأنة قوية للشعب الفلسطيني، وهو تأكيد على أن مصر لم ولن تتخلى عن القضية الفلسطينية، وأنها لن تسمح بتحويل غزة إلى أرض خالية من سكانها، ويُعزز البيان الثقة في الدور المصري كداعم وحامٍ للقضية الفلسطينية في أحلك الظروف، مؤكدًا أن هذا الدعم المعنوي مُهم للغاية في ظل الضغوط الهائلة التي يتعرض لها الفلسطينيون، ويؤكد لهم أن صوتهم لن يكون وحيدًا في مواجهة خطط التهجير.

محافظة أسيوط الإصلاح والنهضة المستشار نشأت عبدالعليم تهجير الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

مصر وايسلندا

مصر تهزم أيسلندا وتحصد المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاما

الملاكمة

الاتحاد الآسيوي للملاكمة يعلن عن إعادة هيكلة داخلية بقيادة جديدة

اليد

عمر بركة أفضل لاعب في مباراة مصر وأيسلندا بمونديال ناشئي اليد

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

أزمة نجوي فؤاد المالية والصحية

معاشها 600 جنيه .. أزمة صحية ومالية تدفع نجوى فؤاد لطلب المساعدة

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: حرب استنزاف العقول.. الثقافة العربية أنموذجا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: ما بين الورقة والقلم ولمسة الشاشة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل .. والرهان الأخير!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

المزيد