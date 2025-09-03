بحضور شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية.. مصر تحيي المولد النبوي برسائل أخلاقية ووطنية

احتفلت مصر اليوم رسميًا بذكرى المولد النبوي الشريف في مركز المنارة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات دينية ودنيوية رفيعة المستوى.

وخلال الاحتفال، وجّه الرئيس رسالة محورية أكد فيها أن الاحتفال هو فرصة لتجديد الالتزام بقيم الصدق، والرحمة، والتسامح، قائلًا: "نحتاج لمنظومة أخلاقية حقيقية تُبنى على حب النبي وإرثه العظيم."

تكريم الرموز الدينية وتخليد بطولة مواطن استُشهد لإنقاذ الآخرين

تضمّن الاحتفال فقرات دينية وفنية، واختتم بتكريم رموز دينية وشخصيات بطولية، أبرزهم خالد عبد العال الذي قُتل أثناء محاولته إنقاذ أرواح خلال حادث حريق.