الرئيس السيسي: مهما تعددت وجوه الشر وتنوعت أساليبه ستبقى مصر آمنة
الرئيس السيسي يشهد الفيلم التسجيلي رحمة للعالمين باحتفالية المولد النبوي
عرضا حياة المواطنين للخطر .. القبض على قائدى دراجتين ناريتين بالإسكندرية
لقاء سويدان تفضح الوجبة المشبوهة.. والمطعم مهدد بالحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه
وفد إفريقي يزور وزارة الصحة لتبادل الخبرات في تطوير الرعاية الأولية
صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا استهداف مراكز المساعدات إلى 2339 شهيدا
رايح يغيّر الكاوتش | طفل يقود سيارة ربع نقل بالمعادي واستدعاء والده للتحقيق
الرئيس السيسي: مصر تمضي على درب بناء دولة قوية تستند إلى القيم المحمدية
وزير الأوقاف: التجديد والأخلاق والإحسان جوهر الرسالة المحمدية
شيخ الأزهر: الإسلام حرم قتل أطفال العدو والصهاينة يصبون الجحيم على صغار غزة
شيخ الأزهر للرئيس السيسي: نقدر موقفكم الثابت لرفض مؤامرات التهجير ومساندة الفلسطينيين
بعد شائعة وفاة 4 أشخاص بسبب الإيجار القديم بالمطرية .. هذه عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طه جبريل
برلمان

حزب "المصريين": كلمة الرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي لها دلالات عميقة

المستشار حسين أبو العطا
المستشار حسين أبو العطا
حسن رضوان

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، موضحًا أن الرئيس السيسي في كلمته لم يكتفِ بالتهنئة والاحتفال الرمزي، بل قدم تحليلًا عميقًا ودعوة عملية لإحياء جوهر رسالة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).

وقال "أبو العطا"، في بيان، إنه لم يكن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف مجرد مناسبة تاريخية، بل فرصة لإعادة بناء القيم في مجتمع اليوم، حيث ركز الرئيس السيسي على أن ذكرى المولد النبوي ليست مجرد حدث سنوي، بل مُحرك لتجديد منظومة الأخلاق في كل جوانب الحياة، وقد ربط بشكل مباشر بين هذه القيم وبين قضايا معاصرة مثل التعامل مع الطفولة والمرأة، والوفاء للوطن وحمايته ومواجهة التطرف والإرهاب والاهتمام بالعلم والبحث العلمي.

وأوضح رئيس حزب "المصريين"، أن الكلمة أبرزت الانتقال من الحب الوجداني للنبي (صلى الله عليه وسلم) إلى برامج عمل ملموسة، ودعا الرئيس السيسي إلى ترجمة هذا الحب إلى برامج عمل منيرة تقوم بتجديد الواقع المعاصر، وهذا التحول من الفكرة إلى التطبيق يعكس رؤية الدولة المصرية لتوظيف المناسبات الدينية في عملية التنمية الشاملة، كما أكد على أن الدولة المصرية ستُلزم كافة مؤسساتها، من دينية وتعليمية وإعلامية، بالتحرك نحو هذه القيم الأخلاقية.

ولفت إلى أن توجيه الرئيس السيسي رسالة مباشرة للشعب المصري مفادها أن الدولة على دراية كاملة بالتحديات المحيطة، وأنها تتخذ إجراءات مدروسة لمواجهتها؛ بمثابة طمأنة في ظل الظروف الإقليمية والدولية المضطربة، وعبّرت عن ثقته في قدرات الشعب المصري وصلابته، مشددًا على أن مصر ستبقى أرض الأمان والسلام والعزة رغم كل التحديات.

وأوضح أن الكلمة تجاوزت حدود الاحتفال التقليدي لتكون دعوة شاملة لإحياء القيم الأخلاقية في المجتمع المصري، وربطت بين الفكر الديني والعمل الوطني، وقدمت رؤية واضحة لدور المؤسسات في تحقيق هذه الأهداف، مع رسالة قوية من الطمأنة والثقة في مستقبل مصر.

ونوه بأن كلمة الرئيس السيسي تجاوزت فكرة الاحتفال السنوي لتكون نقطة انطلاق حقيقية ومتجددة، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على أن الدولة المصرية ستُلزم كافة مؤسساتها، سواء الدينية، التعليمية، أو الإعلامية، بالانطلاق نحو هذه المنظومة الأخلاقية الرفيعة يعكس وعيًا بأهمية دور المؤسسات في تشكيل الوعي الجمعي وبناء الإنسان على أساس من الفكر والعلم والإيمان.

وأكد أن كلمة الرئيس السيسي في ذكرى المولد النبوي الشريف أكثر من مجرد تهنئة؛ بل خارطة طريق لتوظيف القيم الدينية في تحقيق التنمية الشاملة، مع التأكيد على أن التحديات الكبرى تتطلب وحدة وتماسكًا مبنيًا على أساس متين من الأخلاق والوعي.

المستشار حسين أبو العطا الأحزاب المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاحتفال بذكرى المولد النبوي المولد النبوي الشريف الرئيس السيسي

