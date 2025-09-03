إنشاء مدينة شبابية جديدة بواحة سيوة على مساحة 10 أفدنة

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح على تخصيص قطعة أرض جديدة بمساحة 10 أفدنة بواحة سيوة لصالح وزارة الشباب والرياضة، وذلك لإقامة مدينة شبابية متكاملة في واحدة من أجمل بقاع الوطن.

في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحرص الوزارة على التوسع في مشروعاتها الخدمية والإنشائية بما يلبي تطلعات النشء والشباب، وبالتنسيق مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،

ويأتي هذا المشروع استجابةً لطلبات شباب وشيوخ ونواب واحة سيوة، الذين تقدموا بمقترحاتهم لإنشاء مدينة شبابية تخدم شباب وأهالي سيوة، وهو ما لاقى استجابة فورية من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين ودعم التنمية بالمحافظات الحدودية.

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية جديدة لمنشآت الوزارة، ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمحافظات الحدودية والمناطق النائية، وتوفير الخدمات والأنشطة التي تتيح لشباب هذه المناطق فرصة الاندماج مع شباب الجمهورية كافة، بما يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.

وأوضح : "أن المدينة الشبابية الجديدة ستوفر بنية تحتية متطورة لاستضافة البرامج والفعاليات والمعسكرات الشبابية، إلى جانب تعزيز السياحة الداخلية والواحاتية، مشيرًا الي إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بأهالي سيوة، ويأتي إنشاء هذه المدينة الشبابية كترجمة عملية لهذا الاهتمام، وتقديرًا لعراقة الواحة وأصالتها، ولتكون منارة لشبابها وأجيالها القادمة، بما يعكس مكانتها المتميزة على خريطة التنمية في الجمهورية الجديدة ."

ومن جانبه، أعرب اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن تقديره للتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن تخصيص قطعة الأرض يأتي في إطار حرص المحافظة على دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تخدم شباب وأهالي سيوة وزوارها من مختلف أنحاء الجمهورية.

وتستهدف وزارة الشباب والرياضة أن تكون المدينة الشبابية الجديدة بسيوة مركزًا متميزًا للأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية، ومعسكرات الكشافة والرحلات التثقيفية، بما يعظم الاستفادة من المقومات السياحية والتراثية الفريدة للواحة، ويجعلها إحدى الركائز المهمة على الخريطة السياحية والتنموية لمصر.

