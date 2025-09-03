الإمام الأكبر يدعو لتضامن عربي وإسلامي قوي لحماية فلسطين

شدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على أهمية استذكار دروس الماضي والاتعاظ بالأحداث التاريخية، خصوصًا في فلسطين التي شهدت نضالات وصمودًا طويلًا عبر العصور.

وذكر الشيخ الطيب خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي بمركز المنارة، الدور البطولي للقائد صلاح الدين الأيوبي الذي وحد العرب والمسلمين لاستعادة الأرض من الصليبيين، مشيرًا إلى أن التاريخ يعلمنا دروسًا لا يجب أن تُنسى.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ الطيب أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في التضامن العربي والإسلامي القوي والمتماسك، داعيًا إلى تحقيق عدالة وإنصاف حقيقيين مبنيين على احترام الحقوق الثابتة. وشدد على الرفض القاطع لمؤامرات التهجير والتطهير العرقي التي تهدد وجود الشعب الفلسطيني.

وأكد الإمام الأكبر أن العدالة والسلام لا يتحققان إلا بالتمسك بالموقف المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، معربًا عن رفضه القاطع لكل المحاولات التي تستهدف زعزعة الاستقرار وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وفي ختام كلمته، توجّه الإمام الأكبر برسالة دعم قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يقف بكل قوته خلف القيادة المصرية، ويدعو الله أن يقوي ظهر الرئيس ويوفقه في مساعيه الثابتة للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية حقوق الشعب الفلسطيني بكل قوة وعزيمة.