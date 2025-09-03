استعدادا لمهمته في الأهلي.. زد يعلن رحيل عادل مصطفى

أعلن نادي زد رحيل عادل مصطفى، المدرب العام، من منصبه، وسط أنباء حول اقترابه من تولى المهمة في الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي.

في وقت سابق، قال محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إن الأيام الثلاثة الماضية شهدت العديد من ‏الاجتماعات والمشاورات للجنة التخطيط، بحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، بشأن ‏تشكيل الجهاز الفني الذي سوف يتولى المسئولية خلال المرحلة الانتقالية للفريق.

وفي ‏ضوء التصورات التي تقدم بها المدير الرياضي وناقشتها اللجنة، تقرر تعيين ‏الكابتن وليد صلاح الدين مديرًا للكرة، والكابتن عماد النحاس قائمًا بأعمال المدير الفني. ‏

ولا تزال المشاورات قائمة بشأن اختيار باقي عناصر الجهاز الفني الذين سوف يتم الإعلان ‏عنهم لاحقًا.‏