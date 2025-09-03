"بيجهزه" للأهلي.. نجم الزمالك السابق يستغرب من انضمام مروان عطية للمنتخب

علَقَ محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق على اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني لقائمة الفراعنة التي أعلنها الأحد 31 أغسطس 2025 .

واختار حسام حسن قائمة المنتخب الوطني لمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 المقرر إقامته بالمكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN : اختيارات حسام حسن غير منطقية بالمرة، فهناك علامات استفهام كبيرة حول انضمام مروان عطية للمنتخب الوطني رغم اصابته منذ فترة طويلة وغيابه عن المباريات الماضية للأهلي في بطولة الدوري الممتاز.

وتابع: انضمام مروان عطية للمنتخب رغم الإصابة والإيقاف وتأكد غيابه عن المباراة الأولى أمام إثيوبيا، ليس له إلا تفسير واحد وهو أن حسام حسن يجهز اللاعب لمباريات الأهلي المقبلة، وهو أمر غير مقبول فمن غير المنطقي أن يعمل المنتخب لخدمة الأندية.