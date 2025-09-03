مهيب عبد الهادي ينعى شقيق خالد بيبو

حرص الاعلامي مهيب عبد الهادي علي تقديم واجب العزاء لخالد بيبو، نائب المدير الرياضي لشئون نادي دلفي، في وفاة شقيقة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي :إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة شقيق خالد بيبو،البقاء لله.

وتقدم النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، بتقديم واجب العزاء لخالد بيبو، نائب المدير الرياضي لشئون نادي دلفي، في وفاة شقيقه.

وجاء بيان الأهلي عبر موقعه الرسمي كالتالي:

"محمود الخطيب، رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والقطاعات الرياضية، يتقدمون بخالص التعازي إلى خالد بيبو، نائب المدير الرياضي لشئون نادي دلفي، في وفاة شقيقه الذي وافته المنية اليوم الأربعاء، داعين المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان".