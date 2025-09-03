سيد عبدالحفيظ: ريبيرو حصل على فرصة مثالية.. والنتائج لم تناسب توقعات الأهلي

أوضح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، أن المدرب الإسباني السابق خوسيه ريبيرو حصل على فرصة ممتازة، وكانت كل ظروف النجاح متوفرة له، إلا أن النتائج لم ترتقِ لتوقعات الجماهير، وهو ما أثار حالة من الغضب.

وأشار عبد الحفيظ إلى بداية الزمالك في الدوري، قائلاً إن الفريق فاز في مباراته الأولى أمام سيراميكا بأداء جيد، لكن في مباراة وادي دجلة، كان الأداء لصالح المنافس.



وفيما يتعلق باللاعب ناصر ماهر، أكد عبد الحفيظ أنه شارك في 4 مباريات مع الزمالك وسجل هدفين، معتبراً ذلك أداءً جيداً للاعب يلعب في مركزي 8 أو 10، رغم توقع البعض منه أكثر، لكنه يبقى لاعباً مؤدياً.

وأشار إلى أن الأبيض استفاد من تعثر الأهلي أمام بيراميدز، ثم منح هو الآخر فرصة للأهلي للعودة بعد تعثره أمام وادي دجلة 1-2، وكأن كل فريق ساعد الآخر على استعادة توازنه في سباق الدوري.