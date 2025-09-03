محمد ممدوح ينضم لفيلم "حتة مني" مع علي صبحي

أعلنت الشركة المنتجة عن الاستعداد لبدء تصوير الفيلم الجديد "حتة مني" من بطولة النجم "محمد ممدوح" و النجم "علي صبحي" ومن إخراج "مريم أحمدي" ومن تأليف "أحمد عماد" بعد الانتهاء من كتابة السيناريو والتي استمرت أكثر من سنة في مراحل التطوير ، ويدور "حتة مني" حول أب يمر بأزمة مالية ويتعرض لحادث غريب أثناء رحلته مع سمسار الذي عرض عليه بيع كليته، ليدخل عالم تجارة الأعضاء في إطار تشويقي كوميدي، الفيلم من بطولة "محمد ممدوح" و"علي صبحي" ومن إخراج "مريم أحمدي" ومن تأليف "أحمد عماد"، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

يذكر أن يشارك محمد ممدوح في فيلم السادة الأفاضل

يشارك في بطولة فيلم "السادة الأفاضل" مع محمد تايسون، بيومي فؤاد، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، وطه دسوقي، ناهد السباعي وغيرهم.