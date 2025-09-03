رئيسة القومي للمرأة تتفقد النادي النسائي والوحدة الصحية بمدينة حلايب

تفقدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة و العميد طارق لطفي رئيس مدينة حلايب النادي النسائي بحلايب، ضمن زيارتها لمدينة حلايب اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة ماجدة حنا نائبة محافظ البحر الأحمر و الدكتورة مروة حمدي مقررة فرع البحر الأحمر بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة نهلة الصعيدي مستشارة شيخ الأزهر الشريف والأستاذة سحر صبري مدربه الإرشاد الأسري، والوفد المرافق وبحضور شيوخ القبائل بمدينة حلايب.

وفي كلمتها أكدت المستشارة أمل عمار على جهود المجلس لتلبية احتياجات النساء بالمدينة وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، و في إطار تضافر المجلس القومي للمرأة مع البنك الأهلي المصري و مؤسسة حياة كريمة والأزهر الشريف والمركز القومي للبحوث ،وذلك من أجل دعم النساء وأسرهن في مدينة حلايب، عبر دعم التعليم وتوفير فرص عمل من خلال تنظيم عدد من الورش الحرفية .

استراتيجية تمكين المرأة 2030

كما أوضحت المستشارة أمل عمار استراتيجية تمكين المرأة 2030 والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وذلك لتمكين المرأة المصرية سياسيا وضمان حقها في المشاركة في الانتخابات وفي الحياة السياسية وكافة حقوقها الأخرى كعضوية البرلمان، مشيرة إلى دستور ٢٠١٤ والذي ضمن مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

واستمعت المستشارة أمل عمار إلى سيدات مدينة حلايب واحتياجاتهن.

تفقد الوحدة الصحية بمدينة حلايب

كما تفقدت المستشارة أمل عمار خلال زيارتها مدرسة الفريق عبد المنعم رياض للاطلاع على الخدمات التعليمية المقدمة للفتيات. شملت الزيارة تفقد الوحدة الصحية بمدينة حلايب والخدمات الصحية التي تقدمها.

فيما أكد اللواء طارق لطفي على تقديره لزيارة المجلس القومي للمرأة لمدينة حلايب، حيث أكد أن المرأة المصرية في محافظة البحر الأحمر قد وصلت إلى أعلى المناصب، وشدد على دعمه لتمكين النساء بمدينة حلايب في مختلف الجوانب.