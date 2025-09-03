قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الأقصر تبكي رحيل نجل الساحة الجيلانية الأصغر في مشهد حزين
الزمالك يتفوق على بيراميدز بهدف وحيد في الدوري العام للسيدات
نجل تامر ضيائي يكشف تطورات الحالة الصحية لوالدته .. خاص
خالد الجندي: احتفلوا بمولد النبي بالعمل والاقتداء لا بالشعارات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة

قطاع غزة
قطاع غزة
رنا عبد الرحمن

قال الدكتور محمد وازن، الخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج أسلوبًا من “الخداع الاستراتيجي” عبر تصدير صورة خلافات سياسية وعسكرية داخلية، بينما يواصل ارتكاب جرائمه في قطاع غزة.

وأوضح وازن، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن فهم المشهد الراهن في إسرائيل يتطلب العودة إلى الجذور الفكرية للصهيونية، التي قامت على ثلاثة محاور دينية وردت في سفر التكوين: الاختيار القائم على فكرة “شعب الله المختار”، والعهد المتمثل في النص التوراتي “ولنسلك أعطي هذه الأرض من بعدك”، والخلاص المرتبط بانتظار “المسيح المخلّص”. وأشار إلى أن هذه الأفكار تُغرس منذ الطفولة في التعليم الإسرائيلي لترسيخ مزاعم “الأرض من النيل إلى الفرات”.

وأضاف أن قادة الحركة الصهيونية، من هرتزل مرورًا بليليينبلوم ويهودا ليف جوردون، أعادوا تفسير هذه النصوص دينيًا وسياسيًا لشرعنة الاستيطان وإقامة الوطن القومي لليهود على أرض فلسطين.

وأوضح وازن أن الحديث عن صراع داخلي بين الجيش والحكومة الإسرائيلية بشأن العمليات في غزة ليس إلا أداة تضليل إعلامي، مستشهدًا بمقال اللواء الاحتياط يتسحاق بريك في صحيفة “معاريف”، الذي حذر فيه من “خسائر بشرية كبيرة” حال استمرار العمليات. وأوضح أن تضخيم هذه الخلافات يخدم هدفين: داخليًا لإظهار “نقاش ديمقراطي”، وخارجيًا للتغطية على خطة عسكرية واضحة يجري تنفيذها، مشيرًا إلى تغيير اسم العملية من “عربات جِدعون 2” إلى “القبضة الحديدية” بضغط من نتنياهو لأغراض دعائية.

واستعرض الخبير مراحل ما قبل إعلان قيام إسرائيل عام 1948، مبينًا أن اليهود كانوا يعيشون في فلسطين كجماعات دينية مسالمة فيما عُرف بـ”الاستيطان القديم”، قبل أن تدفع الحركة الصهيونية في القرن التاسع عشر، إبان “قرن القوميات”، بموجات هجرة متتالية  بالهجرة الخامسة التي أرست دعائم الاستيطان المنظم.

قطاع غزة هجمات قتل تجويع فلسطين

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

الضرائب

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 4-9-2025

الدولار

سعر الدولار مساء اليوم 4-9-2025

بالصور

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

مش بس الفول واللحمة.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالنقرس

النقرس
النقرس
النقرس

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

