القومي للمرأة يشكر الرئيس السيسي لتكريمه سيدتين في احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بأسمى معاني الشكر والتقدير الى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكريمه كل من الدكتورة رجاء مصطفى حزين أبوزيد أستاذ الحديث وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية بجامعة الأزهر الشريف، والدكتورة هالة رمضان علي عبد الله أستاذ علم النفس، ومديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومنحهما وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وذلك خلال الاحتفالية الكبرى بذكرى المولد النبوي الشريف، التي عقدتها وزارة الأوقاف المصرية، وتكريم سيادته لعدد من الشخصيات والعلماء المتميزين.

حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج النسائية

وأعربت رئيسة المجلس عن بالغ فخرها واعتزازها بهذا التكريم الرئاسي الذي يعكس حرص القيادة السياسية على تكريم النماذج النسائية الوطنية المشرفة في مختلف المجالات، كما يؤكد تقدير الدولة للدور الرائد الذي تقوم به المرأة المصرية في خدمة المجتمع ونشر قيم العلم والوعي.

كما تقدم المجلس بخالص التهاني إلى كل من الدكتورة رجاء مصطفى حزين أبو زيد، والدكتورة هالة رمضان علي عبد الله ، اللتان تم تكريمهما خلال الاحتفالية، متمنين لهما مزيداً من التوفيق والنجاح.