بحوث التناسليات الحيوانية يستقبل وفد زراعة عين شمس لبحث آفاق التعاون المشترك

قام الدكتور فيصل بيومي عبد السلام مدير البرامج الجديدة بالكلية، بزيارة ميدانية لمعهد، بحوث التناسليات الحيوانية يرافقه عدد من طلاب برنامج التكنولوجيا الحيوية

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعزيز التعاون العلمي بين الجامعات المختلفة وتحت اشراف الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية وفي إطار التعاون المشترك بين كلية الزراعة جامعة عين شمس ومعهد بحوث التناسليات الحيوانية.

واستُهلت الزيارة بمحاضرة تعريفية ألقاها الدكتور مصطفى فاضل مدير المعهد، استعرض خلالها نشأة المعهد وأقسامه المختلفة، ودور المعهد في تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مصر

كما ألقى الدكتور مجدي رمضان، وكيل المعهد للتشخيص، كلمة أوضح فيها المراحل المختلفة لفحص العينات وآليات العمل داخل أقسام التشخيص المتخصصة.

وأشار الدكتور علاء جمعة، وكيل المعهد للتدريب والإرشاد، عن توضيح أهمية الدورات التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد لرفع كفاءة الباحثين والطلاب، وتعزيز قدراتهم العلمية والعملية.

وعلى هامش الزيارة قام الطلاب بجولة ميدانية شملت أقسام المعهد المختلفة، وخاصة وحدة التكنولوجيا الحيوية وقسم التلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى زيارة المزرعة التابعة للمعهد، حيث تعرفوا على التطبيقات العملية التي يجري تنفيذها في خدمة البحث العلمي والتطبيقات الزراعية.

وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور مصطفى فاضل درع المعهد إلى الدكتور فيصل بيومي تقديرًا للتعاون المثمر بين الجانبين، كما قام بتكريم قيادات المعهد بشهادات تقدير.

وأعرب الوفد عن خالص الشكر والتقدير لإدارة المعهد على حفاوة استقبال وحسن تنظيم، مؤكدين أن الزيارة كانت فرصة لتعزيز الخبرات العملية للطلاب وربط الدراسة الأكاديمية بالتطبيقات البحثية الميدانية.