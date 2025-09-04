قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تكريم ابن دمياط الكاتب المسرحي ناصر العربي

تكريم
تكريم
زينب الزغبي


تقدم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بخالص التهانى إلى فرع ثقافة دمياط برئاسة  نجوى كيوان ، لحصول الفرع على عدد من الجوائز خلال الفاعليات الختامية لمهرجان نوادى وشرائح مسرح الطفل ، وذلك فى الدورة الأولى من المهرجان التى انعقدت بمسرح قصر ثقافة روض الفرج دورة الراحل يعقوب الشاروني، الذي أقيم برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، ونظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة، على مدار أسبوعين متتاليين.

وكرم المهرجان عدد كبير من كتاب مسرح الطفل جاء في مقدمتهم الكاتب المسرحي الدمياطي ناصر العزبي.

كما حصد فرع ثقافة دمياط برئاسة ا. نجوى كيوان كثير من جوائز المهرجان على مستوى نوادي وشرائح مسرح الطفل.

أولا نوادي مسرح الطفل 
جائزة أفضل عرض:
- المركز الأول: عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور
جائزة أفضل إخراج
- المركز الأول: محمد طارق عن عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور

جائزه افضل تمثيل

-  المركز الثانى: نعمة السنباطي عن عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور.
- المركز الثالث:  يسر جبريل عن عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور

جائزة أفضل ديكور
المركز الثاني: إسلام جمال عن عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور.

جائزة أفضل أشعار
- المركز الثاني: علاء زيان عن عرض «حنان في بحر المرجان» لفرقة قصر ثقافة فارسكور

ثانيا: جوائز شرائح مسرح الطفل

جائزة أفضل عرض
- المركز الثاني: عرض «الطائر الأزرق» لفرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط

جائزة أفضل إخراج 
- المركز الثالث: المخرج كريم خليل عن عرض «الطائر الأزرق» لفرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط.

جائزة أفضل الألحان 
- المركز الثالث: فارس سلامة عن عرض «الطائر الأزرق» لفرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط

ثالثا: جوائز لجنة التحكيم الخاصة

التمثيل:
- چنى الجمل عن عرض «الطائر الأزرق» لفرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط.
الماسكات:
- خلود أبوالعينين عن عرض «الطائر الأزرق» لفرقة قصر ثقافة الطفل بدمياط.

دمياط محافظ دمياط تكريم كاتب

