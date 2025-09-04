قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رضوان الزياتي: الخطيب يتحمل مسؤولية فشل ريبيرو مع الأهلي

علا محمد

علَقَ الكاتب الصحفي رضوان الزياتي على قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بإقالة الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وأعلن الأهلي رحيل مدربه خوسيه ريبيرو عن تدريب الفريق ، مساء الأحد 31 أغسطس 2025 ، وذلك بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز على ستاد السلام.

وقال الكاتب الصحفي رضوان الزياتي في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر فضائية TeN:


محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي يتحمل مسؤولية فشل خوسيه ريبيرو مع الفريق ، وتراجع النتائج والتواجد في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري ، فهو صاحب فكرة التعاقد مع المدرب الإسباني منذ البداية قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، رغم أن المدرب ليس لديه سيرة ذاتية جيدة.

