رئيس نادي الأولمبي يكشف أهم مميزات قانون الرياضة الجديد

كشف طارق السيد، رئيس نادي الأولمبي، عن أهم المكتسبات التي حصلت عليها الأندية والجمعيات العمومية من التعديلات التي أُدخلت في قانون الرياضة الجديد، الذي تم التصديق عليه مؤخرًا.

وقال طارق السيد، خلال لقاء مع الإعلامي إيهاب الكومي، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «التعديلات الأخيرة تمس الأندية بشكل مباشر وتم نقل الإشراف على الأندية من اللجنة الأولمبية إلى وزارة الشباب والرياضة».

وأردف قائلًا: «كانت شعرة حساسة فيما يُعرف بالتدخل الحكومي والاستقلالة لإدارة الأندية وتعظيم دور الجمعيات العمومية»، مضيفًا أن «اللوائح الخاصة بالنادي تضعها الجمعيات العمومية للأندية، وبالتالي الحفاظ بشكل مباشر على أدوار الجمعية العمومية. أما دور الوزارة يكون رقابيًا فيما يتعلق بالأمور المالية».

وأكد رئيس نادي الأولمبي أن هناك استقلالية تامة في عمل مجلس إدارات الأندية، وأنه لا أحد يتدخل في قرارات مجالس الإدارة سواء بالتعاقد مع لاعبين أو موظفين أو إنشاء شركات، فلا يستطيع أحد أن يتدخل في قرارات مجالس الإدارات وفقًا للقانون الجديد.

وأشار السيد إلى أن مركز التحكيم الرياضي وفقًا للتعديلات الجديدة أصبح مستقلًا.