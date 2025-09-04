قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الإسكان يتابع العمل بالمشروعات الخدمية والبنية الأساسية بالسويس الجديدة

شريف الشربيني
شريف الشربيني
آية الجارحي

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية ومشروعات البنية الاساسية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، والتي تشمل مشروعات الكهرباء والمياه والإسكان والغاز والاتصالات والمباني الخدمية المتنوعة. 

وفي هذا الإطار، صرح المهندس شريف الشربيني، بأن مدينة السويس الجديدة مدينة واعدة نظرا لموقعها الاستراتيجي، وتنوع استعمالات الأراضي والأنشطة بها، وكونها إحدى مدن الجيل الرابع التي تتولى وزارة الإسكان تنميتها. 

وشدد وزير الإسكان على مواصلة المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها وتذليل أي عقبات، والالتزام بالمواعيد والمواصفات القياسية لتنفيذ الأعمال. 

بدورها، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية مدينة السويس الجديدة، ومسئولو الجهاز مشروعات قطاع الكهرباء، ومنها الموزع الرئيسي بقدرة 29.5 ميجا فولت أمبير، والذي يضم 7 غرف محولات بقدرة 1000 ك.ف.أ لكل غرفة، بما يعزز كفاءة الشبكة الكهربائية ويضمن استقرار التغذية لمختلف الاستخدامات.

كما تابعت رئيس الجهاز ومرافقوها، الأعمال الجارية في منطقة الإسكان الحر، والتي تشمل 86 عمارة سكنية بإجمالي 2064 وحدة، مؤكدةً حرص الجهاز على توفير بيئة سكنية متكاملة تلبي متطلبات المواطنين.

وشملت الجولة متابعة تنفيذ محطة رفع المياه (البوستر) المغذية للخزان الرئيسي بسعة 10,000 متر مكعب، حيث أوضحت المهندسة أسماء مخلوف، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية في منظومة إمدادات المياه، بما يضمن استدامة الخدمة لمختلف القطاعات السكنية والخدمية والصناعية.

وفي قطاع المرافق، تفقدت رئيس الجهاز أعمال تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي، مشددةً على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة وضمان مطابقة الأعمال لمعايير الجودة والسلامة، كما تابعت سير العمل في شبكات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الشبكة الرئيسية بنسبة 100%، فيما بلغت نسبة إنجاز الشبكة الثانوية 65%، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لشبكة التليفونات.

واختتمت رئيس الجهاز الجولة بتفقد موقع خزان المياه بسعة تخزينية 10,000 متر مكعب، والذي بلغت نسبة تنفيذه 70%، مؤكدةً أهمية المشروع في تعزيز البنية التحتية المائية بالمدينة.

وفي ختام جولتها، أكدت المهندسة أسماء مخلوف، أن جميع المشروعات يتم تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بهدف توفير خدمات متكاملة وضمان بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تواكب متطلبات المواطنين وتلبي تطلعات المستثمرين.

