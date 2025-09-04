قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة في دارفور.. انتشال 370 جثة بعد انزلاق أرضي أودى بحياة ألف شخص
هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي
رسالة مؤثرة من سميرة توفيق لجمهورها بعد تعرضها لوعكة صحية
اصطدام قطار ركاب مطروح - القاهرة بسيارة مياه في الضبعة
بابا الفاتيكان لرئيس إسرائيل: استئناف المفاوضات ووقف إطلاق النار السبيل الوحيد لإنهاء حرب غزة
مصر تجدد دعمها لوحدة سوريا وتدين الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها
وزير الخارجية: نؤكد دعم مصر لوحدة اليمن واستقراره
تفاصيل اجتماع الخطيب مع الجهاز الفني الجديد للأهلي
مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة
بسبب 5 ملايين جنيه.. أزمة جديدة تواجه البلوجر نورهان حفظي
أجمل رسائل تهنئة مكتوبة للمولد النبوي الشريف 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لزيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لمصر

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية بمناسبة زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لجمهورية مصر العربية خلال الشهر الجاري، على رأس وفد يضم كبار مسئولي الحكومة الروسية وعدد من الشركات الروسية المهتمة بضخ استثماراتها في السوق المصرية.

وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

وأكد رئيس التمثيل التجاري  أهمية الزيارة المرتقبة، خاصة أنها تأتي عقب اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني خلال مايو 2025، وما شهدته من نتائج تستدعي متابعتها والعمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.
ولفت إلى اهتمام أكثر من 40 شركة روسية مشاركة بالزيارة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية، مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والمواد الغذائية وصناعة السفن، لدراسة الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها بمصر.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا العمل حاليًا على زيادته خلال الفترة القادمة، خاصة أن هذه الزيارات تعد فرصة لاستطلاع فرص التعاون بين مجتمعي الصناعة والأعمال في الدولتين.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المكتب التجاري المصري في موسكو برئاسة الوزير المفوض التجاري، بالإضافة إلى حضور مدير شئون الترويج للاستثمار، ونائب مدير إدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري، وموظفي إدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري المصري.

وزير الاستثمار التجارة الخارجية الجهات الوطنية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

صورة المجني عليه

بسبب خلاف على عمولة.. مقتــ.ــل شاب غدرًا بالرمل شرقي الإسكندرية

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

النبي محمد

هل احتفل الصحابة بالمولد النبوي بعد موت النبي؟.. الإفتاء ترد

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

خالد الجندي: السنة النبوية وحي من الله لرسوله الكريم

الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية

مشيخة الطرق الصوفية تنظم حفلا بذكرى المولد النبوي بعد صلاة المغرب

بالصور

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

جورجيو ارماني
جورجيو ارماني
جورجيو ارماني

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

شذى
شذى
شذى

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون
ورق السدر المطحون

تفاصيل أحدث الأفلام المصرية.. "ولنا في الخيال ..حب؟" قبل طرحه بدور العرض

فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟
فيلم ولنا في الخيال ..حب؟

فيديو

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد