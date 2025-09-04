التمثيل التجاري يعقد اجتماعًا تنسيقيًا استعدادًا لزيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لمصر

عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري اجتماعًا مع عدد من الجهات الوطنية المصرية المعنية بمناسبة زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي لجمهورية مصر العربية خلال الشهر الجاري، على رأس وفد يضم كبار مسئولي الحكومة الروسية وعدد من الشركات الروسية المهتمة بضخ استثماراتها في السوق المصرية.

وشارك في الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس.

وأكد رئيس التمثيل التجاري أهمية الزيارة المرتقبة، خاصة أنها تأتي عقب اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني خلال مايو 2025، وما شهدته من نتائج تستدعي متابعتها والعمل على دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.

ولفت إلى اهتمام أكثر من 40 شركة روسية مشاركة بالزيارة بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية، مثل الصناعات الدوائية والكيماوية والهندسية ومواد البناء والمواد الغذائية وصناعة السفن، لدراسة الاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية المزمع إنشاؤها بمصر.

وأشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا الاتحادية بلغ نحو 6.4 مليار دولار خلال عام 2024، بينما بلغ نحو 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مؤكدًا العمل حاليًا على زيادته خلال الفترة القادمة، خاصة أن هذه الزيارات تعد فرصة لاستطلاع فرص التعاون بين مجتمعي الصناعة والأعمال في الدولتين.

وشارك في الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس المكتب التجاري المصري في موسكو برئاسة الوزير المفوض التجاري، بالإضافة إلى حضور مدير شئون الترويج للاستثمار، ونائب مدير إدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري، وموظفي إدارة شئون أوروبا بالتمثيل التجاري المصري.