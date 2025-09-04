القبض على شخصين يديران محطة بث تليفزيونى بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين لقيامهما بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية "بدون ترخيص" بالجيزة.

القبض على شخصين يديران محطة بث تليفزيونى بالجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام شخصين بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدائرة مركزى شرطة "العياط – البدرشين" بالجيزة، حيث يقومان باستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وجهات الوزارة المعنية، تم استهداف مقر الشبكة المشار إليها، وأمكن ضبط مالكى الشبكة، وبحوزتهما “عدد من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة –3 وحدات معالجة مركزية – 4 محطات لتقوية إشارة البث اللاسلكى”.

وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.