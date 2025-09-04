موعد وأسعار تذاكر حفل "الحضرة" على مسرح الجمهورية

تستعد فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي، بقيادة المنشد نور ناجح، للاحتفال بالمولد النبوي الشريف على مسرح الجمهورية، يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر الجاري.

ينطلق الحفل في تمام التاسعة مساء، ومن المقرر أن تنشد "الحضرة" مجموعة مميزة من الابتهالات والأناشيد والمديح، من بينها "وصلة من مقام الراست (المسك فاح وعلى بعد الحمى ياللي انت رايح للنبي)، الله يشهد، عذل العاذلون، يا عروس الحضرة، الوصلة الأندلسي (يا نسيم الريح – أشرب شراب أهل الصفا)، يا ذا المعالي، وأهل علينا، نور البدر، غالي أنت غالي يا رسول الله، ايه العمل يا أحمد، مدد يا سيدة"، ومن المنتظر أن تختتم الفرقة هذه الفقرات بوصلة ذكر.

وتباع تذاكر الحفل بالأسعار الآتية: "210 جنيه، 260 جنيه، 310 جنيه"، 360 جنيه".

"الحضرة" هي فرقة إنشاد صوفي أسسها الفنان نور ناجح عام 2015، وتهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات والجوامع إلى المسارح.