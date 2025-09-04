تفاصيل فيلم "JUNGLE BEAT2: THE PAST" قبل انطلاقه في مصر

مغامرة جديدة مليئة بالتشويق مع وصول فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي العائلي "JUNGLE BEAT2: THE PAST" إلى دور السينما في جميع أنحاء مصر اليوم.



الفيلم الذي تتولى Four Star Films توزيعه في مصر من إخراج سام ويلسون وكتابة جريج كاميرون.



ويدعو هذا الجزء الثاني النابض بالحياة الجماهير إلى رحلة عبر الزمن مليئة بالضحك واللحظات المؤثرة ومفاجآت ما قبل التاريخ.

في هذا الفصل الجديد، يسقط أصدقاء الغابة المفضلون من الحيوانات عن طريق الخطأ عبر بوابة زمنية تركتها كائنات فضائية مفتوحة. للعودة إلى المستقبل، سيحتاجون إلى مساعدة الديناصورات، لكن السحالي القديمة تواجه مشاكلها الخاصة، حيث أن عالمها على وشك الغزو من قبل كائنات فضائية من الكهوف مسلحة بالهراوات. ما يتكشف هو مغامرة مرحة مليئة بالإثارة تحتفي بالصداقة والشجاعة وتقلبات السفر عبر الزمن.

يأتي فيلم "JUNGLE BEAT 2: THE PAST" بأصوات ساندرا ديكنسون، وجون غيراسيو، وإد كير، وديفيد مينكين، 91 دقيقة من الرسوم المتحركة الممتعة للأطفال والعائلات على حد سواء. مع إعادة فتح المدارس وبحث العائلات عن ملاذات سعيدة، يقدم الفيلم متعة مثالية للأطفال قبل انطلاق مغامرتهم المدرسية الجديدة.