وزير الخارجية الأردني يدعو لتبني موقف دولي موحد ورفض ازدواجية المعايير

دعا وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إلى ضرورة تبني موقف دولي موحد في التعامل مع القضايا الدولية الراهنة، مؤكدًا رفض ازدواجية المعايير التي تضر بمصداقية المنظمات الدولية.

وقال الصفدي، خلال أعمال الدورة العادية الـ164 لمجلس جامعة الدول العربية، إن بعض الدول قد انتهكت المواثيق الأممية المتعلقة بالمجاعة والإبادة، مشددًا على ضرورة محاسبة هذه الدول.

كما أعرب عن خيبة أمله في فشل الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها الأساسي.

وأضاف الصفدي أن إحياء التعددية في النظام الدولي يتطلب إصلاح المؤسسات الدولية، مع التأكيد على أن تطبيق القانون الدولي هو السبيل الوحيد لتحقيق هذا الهدف.