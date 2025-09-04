قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من جو شديد الحرارة بجنوب سيناء
في حالة خطر | وضع زوجة الفنان الراحل تامر ضيائي على جهاز التنفس الصناعي
يايسله يجدد عقده مع أهلي جدة حتى 2027
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟
المستشار الألماني: سنعزز قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية 20 %
بدرية طلبة عن هاشتاج مقاطعتها : أنا الجوكر بتاعة الشغلانة
مصر وموريتانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي وتؤكدان وحدة الصف العربي لدعم فلسطين
مصر وتونس تؤكدان تعزيز التعاون الثنائي وتطالبان بوقف العدوان على غزة
نشاط دبلوماسي مكثف لوزير الخارجية على هامش الدورة 164 للجامعة العربية.. توافق عربي ودعم للقضايا الإقليمية | صور
نضال الشافعي: مازلت أشاهد زوجتي في كل مكان .. ونجوت بمعجزة بعد انفجار القولون
شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو
ديشان: مبابي أكثر تحرراً بعد رحيله عن باريس .. والضغط النفسي ينعكس على الأداء

إسلام مقلد

كشف ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن ملامح التغيير التي لمسها لدى قائده كيليان مبابي منذ انتقاله من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد، مشيراً إلى أن حالته الذهنية باتت أكثر استقراراً، وهو ما انعكس بشكل مباشر على نشاطه وأدائه داخل الملعب.

مبابي بين الإرهاق النفسي والانطلاقة الجديدة

وقال ديشامب في حواره مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية قبل مواجهة أوكرانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026: "الأمر مرتبط بالأشهر الستة الأخيرة له في باريس. بدنياً هو في حالة ممتازة، لكن الأهم هو نفسيته. التوتر يؤثر في مظهرك الجسدي. لا أحد يستطيع قياس الإرهاق النفسي".

وتابع: "أراه اليوم أكثر نشاطاً، وأكثر تحرراً مقارنة بالفترة الأخيرة التي قضاها مع باريس".

رابيو وبافار بين المنتخب والأندية

وتطرق المدرب الفرنسي إلى قراره بالسماح لأدريان رابيو بالسفر إلى إيطاليا لإتمام انتقاله إلى ميلان، موضحاً: "مع أدريان، منحته الفرصة لترتيب رحيله (إلى ميلان). كان من المفترض أن يتدرّب بنجامان بافار أيضاً، لكن توجب عليه التوقيع مع مارسيليا".

وأضاف: "لم يكن ليستطيع التدريب وعقده في ذهنه! أولويته في تلك اللحظة كانت مستقبله. عكس ما يعتقده البعض، لديّ حسّ بالأولويات، لكنني بشر".

توازن صعب بين المنتخب وضغوط الأندية

وعن الجدل الدائم بشأن تراجع اهتمام اللاعبين بالمنتخب على حساب التزاماتهم مع أنديتهم، رد ديشان: "ما زالوا متمسكين بالمنتخب، لكن قوة الأندية أكبر بكثير، والضغط الواقع عليهم أكبر. في النهاية، أنا موظف لدى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، لكن هذا ليس حال اللاعبين".

بهذا، بدا واضحاً أن ديشامب يضع أولوية الاستقرار النفسي والذهني للاعبيه قبل كل شيء، في وقت يدخل فيه المنتخب الفرنسي مرحلة حاسمة في التصفيات المؤهلة للمونديال، معتمداً على مبابي كقائد أكثر تحرراً وطموحاً بعد مغادرته أجواء باريس الثقيلة.

