إعلام إسرائيلي: غارات جوية الأسبوع المقبل على غزة يتبعها اجتياح بري

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ التقديرات بأن سلاح الجو الإسرائيلي سيشن غارات جوية الأسبوع المقبل على مدينة غزة ليتبعها الاجتياح البري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

قال بشير جبر مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دير البلح، إنّ الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ سياسة الضغط الممنهج على السكان الفلسطينيين في مدينة غزة، وذلك من خلال الغارات الجوية والقصف المدفعي المركز على المناطق الشرقية والجنوبية والشمالية للمدينة، وهو ما أدى إلى تدمير أحياء سكنية بأكملها وإجبار سكانها على النزوح القسري باتجاه مناطق أخرى داخل المدينة.

وأضاف جبر، في تصريحات مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تفخيخ المربعات السكنية وتفجيرها عبر روبوتات مفخخة، مشيرًا إلى أن حيّ الصبرة وحيّ الزيتون في جنوب مدينة غزة يتعرضان حالياً لعمليات تدمير شاملة بهذه الطريقة. وتسببت هذه الغارات في موجة نزوح واسعة من سكان المناطق الشرقية إلى الأحياء الغربية لمدينة غزة، في ظل استمرار استهداف المناطق التي يُزعم أنها آمنة.