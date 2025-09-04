قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
وزير الري يتفقد المنظومة المائية بالشرقية ويلتقي المزارعين
من بايرن ميونخ.. ليفربول يعثر على خليفة محمد صلاح
فاطيما خليل ترد على إدعاءات ظهورها بميك أب داخل المستشفى
التضامن تنظم الدورة الثانية لتوصيف الكراسي المتحركة بمشاركة ممثلي الجمعيات الأهلية
محافظ الشرقية: افتتاح 53 مشروعا تنمويا وخدميا خلال سبتمبر بتكلفة مليار جنيه
الرئيس السيسي يطمئن المصريين: رسائل قوية لمواجهة التحديات
العثور على جثة سيدة متحللة داخل بئر مياه في مدافن عرب المدابغ بأسيوط
فيريرا يحذر لاعبي الزمالك: لا مكان للمتراخين.. والفرصة للأجهز والأكثر التزاما
أدرعي: جيش الاحتلال يشن عدوانا ضد مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة
أخبار العالم

مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة

وزير الخارجية ووزير دولة قطر للشئون الخارجية
وزير الخارجية ووزير دولة قطر للشئون الخارجية
علي صالح

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة قطر يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية.

وأشاد الجانبان بالوتيرة التصاعدية في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكدا على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والتطلع لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات. 

كما أكد الجانبان على مواصلة العمل المشترك لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة ودعم الجهود الدولية لتحقيق تهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى غزة، وشددا على ضرورة الحلول السياسية للأزمات في المنطقة.

