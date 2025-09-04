مصر وقطر تؤكدان تنامي العلاقات الثنائية وتوحيد الجهود لوقف العدوان على غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة قطر يوم الخميس ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، على هامش الدورة ١٦٤ لمجلس جامعة الدول العربية.

وأشاد الجانبان بالوتيرة التصاعدية في العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأكدا على ما يجمع القاهرة والدوحة من روابط وأواصر قوية تحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين والتطلع لمواصلة الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

كما أكد الجانبان على مواصلة العمل المشترك لوقف العدوان الاسرائيلى الغاشم على غزة ودعم الجهود الدولية لتحقيق تهدئة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى غزة، وشددا على ضرورة الحلول السياسية للأزمات في المنطقة.