قمر الدم وخسوف كلي فى سماء مصر والدول العربية.. الأحد المقبل
تعرف على أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد اليوم
سفيرة مملكة البحرين في القاهرة: زيارة ولي العهد إلى مصر العربية رسخت آفاقًا أوسع للتعاون البحريني المصري
رضوى الشربيني ترد على متابع: حسبي الله ونعم الوكيل فيك
غدًا.. الفرصة الأخيرة لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للثانوية العامة
يديره منتحل صفة طبيب.. الصحة تغلق مركز طريق حياة لعلاج الإدمان بالقليوبية
إصابة 3 أطفـ.ال بحادث دهس سيارة لحشد في برلين
إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة بالصحراوي الشرقي بالمنيا
بشرى للمستأجرين بالإيجار القديم.. إجراءات رسمية تفتح باب الحصول على سكن بديل
يتصدر الترند.. هل يصبح البرتغالي باولو بينتو مدربًا للأهلي خلفًا للإسباني ريبيرو؟
إصابة 13 شخصا في انقلاب ميكروباص أعلى المحور
بالصور .. النقل تسابق الزمن لإنهاء محطات المتحف الكبير قبل الافتتاح التاريخي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة بقطاع غزة.. وإسرائيل تستهدف خيام النازحين

غزة
غزة
محمود محسن

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تسير نحو مزيد من التدهور الخطير، فالمجاعة باتت وشيكة في المنطقة الوسطى ومحافظة خان يونس، إذا لم يحدث تدخل فوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة في وسط وجنوب قطاع غزة وسط انهيار إنساني شامل

وقال الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية،  خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل حول انعدام الأمن الغذائي" الصادر عن الأمم المتحدة أشار إلى أن قطاع غزة دخل فعليًا في مرحلة المجاعة، محذرًا من أنها قد تصل إلى المرحلة الخامسة – الأعلى تصنيفًا – بحلول نهاية سبتمبر الجاري، إذا استمرت العراقيل الإسرائيلية أمام دخول المساعدات.

وأوضح أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي سوى 10% من احتياجات السكان الفعلية، وأن الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية الأساسية، بالإضافة إلى مواد النظافة والمستلزمات الصحية.

وأكد الشوا أن الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن معظم سكان القطاع، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، يعانون من حالات إعياء وسوء تغذية شديدين، ولا يجدون حتى وجبة واحدة يوميًا تسد الرمق.

ولفت إلى أن معدلات وفيات الأطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية ترتفع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية، التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاكتظاظ الكبير في المستشفيات، وغياب الطاقة والتجهيزات.

القضية الفلسطينية تتصدر اجتماعات الدورة الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن أعمال الدورة الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب انطلقت منذ قليل، حيث تتسلّم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الجديدة خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح عماد، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة الوزارية المعنية بشأن القدس عقدت اجتماعًا مشتركًا على هامش الدورة، واتفقت على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، خاصة ما يتعلّق بالاعتداءات على المسجد الأقصى والتضييق على سكان المدينة.

وأشار إلى أن اللجنة أدانت بشدة الأعمال الإجرامية والانتهاكات غير المبررة التي تمارسها قوات الاحتلال داخل القدس.

وبيّن المراسل أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أجندة الدورة الوزارية، حيث من المتوقع مناقشة آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الاستيطان والتصعيد في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاجتماعات ستتطرّق أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية، مثل الأوضاع في السودان وليبيا، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي العربي المشترك، والتوترات السياسية التي تشهدها بعض دول الجوار.

قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين وموجات نزوح متواصلة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن حصيلة الشهداء لا تزال غير نهائية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متعددة من القطاع.

وأوضح أبو كويك، خلال رسالته على الهواء، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت، قبل لحظات، خيمة للنازحين جنوب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى ذاته.

وأضاف أن مستشفى الشفاء استقبل منذ فجر اليوم نحو 20 شهيدًا، نتيجة سلسلة غارات وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة من المدينة، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية كانت "عصيبة جدًا" على الفلسطينيين، خاصة مع تكرار استهداف خيام النازحين.

وفي غرب المدينة، أصيب نحو 15 مواطنًا إثر قصف استهدف خيامًا للنازحين في منطقة "الدوار الإيطالي"، كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، في غارة استهدفت خيمة بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

كما طال القصف الإسرائيلي شققًا سكنية في حي الصبرة وحي الدرج، فيما تكثف القصف المدفعي على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية على حي التفاح شمال شرق المدينة.

قطاع غزة المساعدات الإنسانية خان يونس الأمم المتحدة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أرشيفية

35 جنيها دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن والكتاكيت

جثة

تزوج فتاة عرفياً وأنجب منها .. العثور على جثة شاب داخل خزان صرف صحي بقنا

ارشيفية

والدتها سحبت منها التليفون.. تشريح جثة قاصر قفزت من الخامس بعين شمس

مشغولات ذهبية

عقب ارتفاع أسعار الذهب.. مفاجأة في عيار 21 الآن

وائل غنيم

بعد ختم 10 أجزاء من القرآن.. رسالة أمين الفتوى لوائل غنيم

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

جانب من المضبوطات

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

أسباب ألم في قاعدة إصبع الإبهام:

أسباب وعلاج.. كل ما تريد معرفته عن ألم إصبع الإبهام

طريقة عمل عصير البنجر الاصلية

طريقة عمل عصير البنجر الأصلية

بالصور

احذر طهي المكرونة بهذه الطريقة .. ترفع سكر الدم وتسبب امراض القلب

أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم
أضرار طهي المكرونة أكثر من اللازم

طريقة عمل طاجن الكبدة بالبصل والخضار في الفرن

طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل
طريقة عمل طاجن الكبدة بالخضار والبصل

البيئة بالشرقية تحرر157محضراً خلال التفتيش على 68منشأة غذائية وصناعية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

هل من الضروري غسل الموز قبل تناوله؟.. حماية المستهلك تحذر

مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز
مخاطر عدم غسل قشر الموز

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

المتهم

معاهم مخدرات وسلاح.. حقيقة القبض على نجلي شخص دون وجه حق بكفر الشيخ

المتهم

القبض على سائق توك توك سرق مبلغا ماليا من داخل محل بالإسكندرية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

