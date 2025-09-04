تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة بقطاع غزة.. وإسرائيل تستهدف خيام النازحين

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تسير نحو مزيد من التدهور الخطير، فالمجاعة باتت وشيكة في المنطقة الوسطى ومحافظة خان يونس، إذا لم يحدث تدخل فوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية.

تحذيرات فلسطينية من تفشي المجاعة في وسط وجنوب قطاع غزة وسط انهيار إنساني شامل

وقال الدكتور أمجد الشوا، مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل حول انعدام الأمن الغذائي" الصادر عن الأمم المتحدة أشار إلى أن قطاع غزة دخل فعليًا في مرحلة المجاعة، محذرًا من أنها قد تصل إلى المرحلة الخامسة – الأعلى تصنيفًا – بحلول نهاية سبتمبر الجاري، إذا استمرت العراقيل الإسرائيلية أمام دخول المساعدات.

وأوضح أن ما يدخل من مساعدات لا يغطي سوى 10% من احتياجات السكان الفعلية، وأن الحصار المفروض من قبل الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمنع إدخال المواد الغذائية والطبية الأساسية، بالإضافة إلى مواد النظافة والمستلزمات الصحية.

وأكد الشوا أن الوضع يتدهور بوتيرة متسارعة، مشيرًا إلى أن معظم سكان القطاع، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، يعانون من حالات إعياء وسوء تغذية شديدين، ولا يجدون حتى وجبة واحدة يوميًا تسد الرمق.

ولفت إلى أن معدلات وفيات الأطفال بسبب المجاعة وسوء التغذية ترتفع، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية، التي تعاني من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب الاكتظاظ الكبير في المستشفيات، وغياب الطاقة والتجهيزات.

القضية الفلسطينية تتصدر اجتماعات الدورة الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب

قال أيمن عماد، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن أعمال الدورة الـ164 لمجلس وزراء الخارجية العرب انطلقت منذ قليل، حيث تتسلّم دولة الإمارات العربية المتحدة رئاسة الدورة الجديدة خلفًا للمملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح عماد، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن اللجنة الوزارية المعنية بشأن القدس عقدت اجتماعًا مشتركًا على هامش الدورة، واتفقت على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب الاستمرار في توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في القدس الشريف، خاصة ما يتعلّق بالاعتداءات على المسجد الأقصى والتضييق على سكان المدينة.

وأشار إلى أن اللجنة أدانت بشدة الأعمال الإجرامية والانتهاكات غير المبررة التي تمارسها قوات الاحتلال داخل القدس.

وبيّن المراسل أن القضية الفلسطينية ستكون على رأس أجندة الدورة الوزارية، حيث من المتوقع مناقشة آخر تطورات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الاستيطان والتصعيد في الضفة الغربية.

ولفت إلى أن الاجتماعات ستتطرّق أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية، مثل الأوضاع في السودان وليبيا، إلى جانب ملفات التعاون الاقتصادي العربي المشترك، والتوترات السياسية التي تشهدها بعض دول الجوار.

قصف إسرائيلي يستهدف خيام النازحين وموجات نزوح متواصلة

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن حصيلة الشهداء لا تزال غير نهائية، في ظل تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق متعددة من القطاع.

وأوضح أبو كويك، خلال رسالته على الهواء، أن طائرات الاستطلاع الإسرائيلية استهدفت، قبل لحظات، خيمة للنازحين جنوب مستشفى الشفاء بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفى ذاته.

وأضاف أن مستشفى الشفاء استقبل منذ فجر اليوم نحو 20 شهيدًا، نتيجة سلسلة غارات وإطلاق نار مكثف من قوات الاحتلال استهدف مناطق متفرقة من المدينة، مشيرًا إلى أن الليلة الماضية كانت "عصيبة جدًا" على الفلسطينيين، خاصة مع تكرار استهداف خيام النازحين.

وفي غرب المدينة، أصيب نحو 15 مواطنًا إثر قصف استهدف خيامًا للنازحين في منطقة "الدوار الإيطالي"، كما استشهد خمسة مواطنين بينهم أطفال، في غارة استهدفت خيمة بمنطقة تل الهوى جنوب غرب غزة.

كما طال القصف الإسرائيلي شققًا سكنية في حي الصبرة وحي الدرج، فيما تكثف القصف المدفعي على الأطراف الشرقية لمدينة غزة، بالتزامن مع سلسلة غارات جوية على حي التفاح شمال شرق المدينة.