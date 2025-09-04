أبو الغيط: 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية ونثمن دورهم

أكد أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، خلال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 164، أن هناك 150 دولة تعترف بالدولة الفلسطينية ونثمن دورها بشأن ذلك.



وأضاف أمين عام جامعة الدول العربية، أننا نرفض القرار الأمريكي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني بالأمم المتحدة، ولبنان يقف على مفترق طرق مهم في تاريخه المعاصر.



وأوضح أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارا شجاعا بتطبيق حصر السلاح بيد الدولة، وأن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أول وأهم مقتضيات الدولة الحديثة، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية خطوة لا غنى عنها لحفظ الاستقرار والسلم الأهلي.



وأشار إلى أن جامعة الدول العربية تبذل جهوداً مستمرة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتعمل بشكل حثيث من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تحدث أبو الغيط عن التصور الذي يقدمه قادة الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، محذراً من أن هذا التصور قد يجر المنطقة إلى حروب مدمرة، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى الاستقرار والتهدئة.

على صعيد آخر، تطرق أبو الغيط إلى الوضع في السودان، مشيراً إلى أن مأساة الحرب السودانية لا تزال مستمرة، مطالبًا بوقف إطلاق النار كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في البلاد. كما رحب بتشكيل حكومة مدنية في السودان برئاسة كامل إدريس بهدف إنهاء الأزمة وتحقيق الاستقرار.

وفي الشأن اللبناني، أكد أبو الغيط أن لبنان يقف في مفترق طرق في تاريخه المعاصر، مشددًا على أهمية دعم لبنان في مواجهة التحديات الراهنة. كما جدد رفضه للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية.