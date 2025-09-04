مفتي الجمهورية السابق : النبي كان رحمة وقرآنا يمشي على الأرض

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قرآنا ورحمة يمشي على الأرض، فكان رحيما مع الناس ومع زوجاته وأهله، ولم يضرب أحدا قط بيده.

وقال علام، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضرب خادما ولا طفلا ولا امرأة، وكان بيته نموذجا أمثل للاقتداء بتعاليمه".

وتابع مفتي الديار المصرية السابق، أن أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يصوم يوم الاثنين شكرًا لله تعالى على هذه النعمة العظيمة.