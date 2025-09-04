محافظ كفر الشيخ يوجه بصيانة الصرف بقرية عبد الباعث الفقي

في استجابة سريعة لطلبات أهالي قرية عبد الباعث الفقي التابعة للفقهاء البحرية بمركز سيدي سالم، وجه اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بسرعة التدخل لرفع المعاناة عن المواطنين.

وجرى الانتهاء من أعمال تطهير ونظافة وصيانة مشروع خفض المنسوب بالقرية، ما أعاد انتظام الحركة إلى الشوارع وعودة تشغيل خدمة مشروع خفض المنسوب للصرف الصحى وتحسين الأوضاع البيئية بعد توقف لسنوات، تحت إشراف فتحى يوسف، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم.

أكد محافظ كفر الشيخ حرصه الدائم على الاستجابة الفورية لمطالب الأهالي والعمل على توفير خدمات متميزة لهم، مشيدًا بتعاون الأجهزة التنفيذية التي تحركت بسرعة لإنجاز الأعمال.

وشدد على مواصلة المتابعة الميدانية بكل القرى للتأكد من رفع كفاءة الخدمات وتحسين جودة الحياة لأهالينا بكافة مناطق المحافظة.