سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025
مدريد تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين وتندد بالمذبحة في غزة
هنبدأ نتقّل في اللبس إمتى؟ موعد بداية فصل الخريف رسميا
استبعاد دولا من قائمة منتخب الطائرة .. مصدر يكشف الكواليس الكاملة
أثناء عمله .. وفاة عامل تحويلة سكة حديد بمحطة قطار في المنوفية
وزير الخارجية الأمريكي : الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيخلق المزيد من المشاكل
يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت
التيك توكر ناني تعترف : برقص بملابس مثيرة عشان أكسب فلوس
المستشار الألماني: برلين ستشدد العقوبات إذا واصلت موسكو المماطلة بشأن وقف إطلاق النار
كابتن مصر لكرة الشارع: خطفنا بطولة العالم من 50 منتخبا
مظاهر جميلة في حب النبي.. توزيع شربات بالموز على المواطنين بالإسكندرية |صور
دعاء قاله الرسول جبر الله بخاطره .. ردده في المولد النبوي وسترى العجب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إطلاق أكبر مبادرة توعية مجتمعية في دمياط

زينب الزغبي

 انطلقت فعاليات مبادرة "ابنك مستقبل وطن" بمركز الشباب والرياضة بمدينة كفر سعد،بمحافظة دمياط، وسط حضور مكثف من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من أولياء الأمور والأبناء.

حضر الافتتاح العميد هاني محمد عبد القوي رئيس المركز والمدينة، وغادة محسن نائب رئيس المدينة، وعدد من مديري الإدارات الخدمية، وقدمت المبادرة برامج توعوية وثقافية متنوعة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء والشباب، من خلال أنشطة تفاعلية وعروض رياضية وفنية ومحاضرات عن أهمية المشاركة المجتمعية.

كما شملت الفعاليات ندوات وورش عمل نفذتها عدة جهات، منها: "التربية والتعليم بعروض استعراضية وندوة توعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف وأئمة الوعظ، وصندوق مكافحة الإدمان بورش توعوية، وقامت أمانة المرأه و أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بندوة متخصصة لذوي الإعاقة وأسرهم ، وإطلاق مبادرة فرعية بعنوان "التربية الجنسية للأطفال حق لهم وواجب علينا"، التي تهدف إلى حماية الأطفال وخاصة ذوي الإعاقة من المخاطر النفسية والاجتماعية عبر برامج توعوية للآباء والمربين والأطفال، ونظمت مديرية الشباب والرياضة بندوة تثقيفية، ووفرت مديرية الصحة فريق طبي متنقل لإجراء الفحوصات للأمراض المزمنة، وقدمت مكتبة مصر العامة بندوات وورش عمل عبر المكتبة المتنقلة، ونظمت وحدة السكان، وحقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص بتنظيم ندوات توعوية متخصصة.

وتهدف المبادرة كذلك إلى توعية الأطفال بحقوقهم، وتنمية شخصيتهم على أسس سليمة، وتشجيعهم على احترام خصوصية الآخرين، مع تزويد الآباء بالمعارف الدينية والأخلاقية الصحيحة في مجالات التربية ، بما يساهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في التنمية المجتمعية.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وأولياء الأمور، موجهين الشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المبادرة.

دمياط محافظ دمياط مبادرة كفرسعد

غيبوبة.. أرشيفية

"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص

فرص العمل المتاحة

برواتب تصل لـ12 ألف جنيه.. العمل تعلن عن وظائف جديدة للشباب

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

الزعيم عادل امام و الفنان شريف ادريس

شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

جثة

اعتدى على جثمانها.. القبض على قاتل مسنة في عين شمس لسرقتها

المتهم

قرار عاجل بشأن سوداني كسر زجاج سيارة وسرق حقيبة منها بأكتوبر.. فيديو وصور

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

صورة أرشيفية

مبدعو مصر يلتقون على أرض الفيروز.. الثقافة تطلق الملتقى الثاني للمبدع الصغير بالعريش الأحد المقبل

افتتاح وحده

الأولى من نوعها بالدقهلية .. بدء التشغيل التجريبي لوحدة اضطرابات النوم بمستشفى صدر المنصورة

فتاوى

فتاوى| هل يجوز قراءة الفاتحة بعد السورة القصيرة في الصلاة؟.. حكم توزيع حلوى المولد على الفقراء من أموال الزكاة؟.. ما صحة صيام المولد النبوي يوم الخميس وهل صامه النبي؟

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

وفاة النجم العالمي .. من هو جورجيو أرماني وما مهنته القديمة

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

غير البشرة والشعر.. فوائد ورق السدر الصحية |تحمى من أمراض عديدة

أرمله حلمى بكر

ليه كل أصحابي عندهم بابا وأنا لأ؟.. أرملة حلمي بكر تكشف عن وجع بنتها

شذى

شذى: من الظلم مقارنة أنغام بمطربات لم يحققن نفس النجاح | فيديو

ولد يتعرض للاختناق

ملاك الرحمة في الجو.. مضيفة طيران تنقذ حياة طفــ.ل من الاختناق

أزمات الفنانين الصحية

المرض يضرب المشاهير.. منير في ألمانيا وحياة الفهد بالعناية وسليم سحاب بالمستشفى

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

