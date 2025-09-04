إطلاق أكبر مبادرة توعية مجتمعية في دمياط

انطلقت فعاليات مبادرة "ابنك مستقبل وطن" بمركز الشباب والرياضة بمدينة كفر سعد،بمحافظة دمياط، وسط حضور مكثف من القيادات التنفيذية وممثلي الجهات المعنية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى مشاركة واسعة من أولياء الأمور والأبناء.

حضر الافتتاح العميد هاني محمد عبد القوي رئيس المركز والمدينة، وغادة محسن نائب رئيس المدينة، وعدد من مديري الإدارات الخدمية، وقدمت المبادرة برامج توعوية وثقافية متنوعة تهدف إلى تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء والشباب، من خلال أنشطة تفاعلية وعروض رياضية وفنية ومحاضرات عن أهمية المشاركة المجتمعية.

كما شملت الفعاليات ندوات وورش عمل نفذتها عدة جهات، منها: "التربية والتعليم بعروض استعراضية وندوة توعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف وأئمة الوعظ، وصندوق مكافحة الإدمان بورش توعوية، وقامت أمانة المرأه و أمانة ذوي الإعاقة بحزب مستقبل وطن بندوة متخصصة لذوي الإعاقة وأسرهم ، وإطلاق مبادرة فرعية بعنوان "التربية الجنسية للأطفال حق لهم وواجب علينا"، التي تهدف إلى حماية الأطفال وخاصة ذوي الإعاقة من المخاطر النفسية والاجتماعية عبر برامج توعوية للآباء والمربين والأطفال، ونظمت مديرية الشباب والرياضة بندوة تثقيفية، ووفرت مديرية الصحة فريق طبي متنقل لإجراء الفحوصات للأمراض المزمنة، وقدمت مكتبة مصر العامة بندوات وورش عمل عبر المكتبة المتنقلة، ونظمت وحدة السكان، وحقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص بتنظيم ندوات توعوية متخصصة.

وتهدف المبادرة كذلك إلى توعية الأطفال بحقوقهم، وتنمية شخصيتهم على أسس سليمة، وتشجيعهم على احترام خصوصية الآخرين، مع تزويد الآباء بالمعارف الدينية والأخلاقية الصحيحة في مجالات التربية ، بما يساهم في بناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات والمشاركة في التنمية المجتمعية.

وتأتي المبادرة تنفيذًا لتوجيهات الدولة في بناء الإنسان المصري، وتعزيز التعاون بين الأجهزة التنفيذية وأولياء الأمور، موجهين الشكر لكل من ساهم في إنجاح فعاليات المبادرة.