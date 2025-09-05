مشبوهة.. أحمد رزق ينتقد المناطق الشعبية في دراما التليفزيون

قال الفنان أحمد رزق، إن مسلسل "حرب الجبالي" تم تصويره بالكامل في لبنان رغم ظهوره على الشاشة كعمل في الشارع المصري 100%، مشيرًا إلى أن توفير الشارع المصري بمساكنه هناك تطلب تكاليف إنتاجية ضخمة.

الصراع مع النفس

وأضاف احمد رزق، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أنه كان متخوفًا من فكرة تقديم عمل درامي من 50 حلقة، معتبرًا أن هذا العدد كبير، إلا أن جودة التمثيل والصراع الدرامي ساعدا على تحقيق النجاح، موضحًا أن أكثر ما جذبه للمسلسل هو "الصراع مع النفس"، قائلاً: "أكبر حرب يخوضها الإنسان هي حربه ضد نفسه".

وانتقد الفنان صورة المناطق الشعبية في الدراما التلفزيونية مؤخرًا، مؤكدًا أنها أصبحت تقدم بشكل "مشبوه" لا يعكس الواقع، بينما توجد بيوت مصرية جميلة غابت عن الشاشة رغم أنها شكلت أساس الدراما التي أحبها الجمهور منذ أيام ليالي الحلمية.

وتابع: "المناطق الشعبية في الدراما التلفزيونية بقت "شبحنة" للأسف الفترة الاخيرة لكن في بيوت مصرية جميلة الدراما نسيتها ودي الدراما اللي بنحبها من ايام ليالي الحلمية واكثر، وكشف عن موقف قائلا: "قابلت أسرة بعد عرض العمل، وقالوا لي جملة عمري ما هنساها: واحشنا دراما زمان"، معتبرًا أن ذلك من أجمل شهادات النجاح التي تلقاها.