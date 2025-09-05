الأهلي يعلن تجديد عقد إيهاب أمين حتى 2028

أعلن النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، عن تجديد تعاقد نجم الفريق الأول لكرة السلة إيهاب أمين لمدة ثلاثة مواسم جديدة، ليبقى اللاعب واحدًا من العناصر الأساسية في صفوف الفريق حتى عام 2028.

ويعد إيهاب أمين من أبرز نجوم كرة السلة المصرية في السنوات الأخيرة، حيث ارتبط اسمه بالإنجازات التي حققها الأهلي محليًا وقاريًا، ما جعله يحظى بمكانة خاصة لدى جماهير القلعة الحمراء.



عقب الإعلان الرسمي عن التمديد، حرص إيهاب أمين على توجيه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي، حيث نشر تصريحًا مقتضبًا قال فيه: “مكمل في بيتي.. الرحلة مستمرة”، ليؤكد بذلك تمسكه بالاستمرار في الدفاع عن ألوان فريقه المفضل، ومواصلة مشواره مع النادي الذي نشأ بين جدرانه.

إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، كانت حريصة على إنهاء ملف التجديد مبكرًا، خاصة وأن إيهاب أمين يمثل عنصرًا محوريًا في مشروع الفريق للمنافسة على كل البطولات المحلية والأفريقية خلال السنوات المقبلة. ويأتي التجديد ليعكس ثقة الجهاز الفني والإدارة في قدرات اللاعب وخبراته الكبيرة داخل الملعب.

منذ انضمامه إلى صفوف الفريق الأول، ساهم إيهاب أمين في تحقيق العديد من البطولات المهمة، سواء على مستوى الدوري أو الكؤوس المحلية، فضلًا عن مشاركته المميزة في البطولات الأفريقية.