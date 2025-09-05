كيف ساهمت ورشة مسرح الشباب في مركز الإبداع الفني؟.. فيديو

أكد المخرج خالد جلال، أنه أسس ورشة مسرح الشباب التي أصبحت اللبنة الأولى لـ مركز الإبداع الفني، مشيرا إلى أن التجربة أثمرت بعد عامين عن الفوز بجائزة أفضل عرض في المهرجان التجريبي الدولي.

وقال خالد جلال خلال لقاء له لبرنامج “معكم”، عبر فضائية “أون”، أنه انطلق من مسرح الجامعة قبل أن يلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، مؤكدا أن وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، قدم له جائزة الدولة للإبداع، والتي كانت سببا في سفره إلى الأكاديمية المصرية للفنون في روما لمدة عامين للاطلاع على التجارب الأوروبية.

وتابع المخرج خالد جلال، أن مجموعة من الفنانين التشكيليين المصريين، الذين حصلوا أيضًا على الجائزة، تمكنوا من الفوز بـ جائزة الأسد الذهبي وكانوا أول شباب مصريين يحققون هذا الإنجاز.