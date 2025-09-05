قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم
جناح صناعي مصري رسمي في معرض التجارة بين البلدان الإفريقية بالجزائر
وزير الخارجية يلتقي مع رئيسة مجلس النواب القبرصية
سيارتها وقعت في حفرة.. إجراء عاجل بشأن حادث وقع بمشروع صرف صحي بالإسكندرية
وزير الخارجية يلتقي مع رئيس جمهورية قبرص
مصر تستهجن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير
مصر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين من معبر رفح
وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق آفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية
مصــر تستهجن التصريحات المنسوبة لرئيس الـوزراء الإسرائيلي بشأن رغبته في تهجير الفلسـطينيين من معبر رفــح
خطيب المسجد النبوي: التهاون ببعض الذنوب قد يكون سببًا في الهلاك
بدون محصل.. طرق سداد فاتورة كهرباء شهر سبتمبر 2025
محافظات

عقب الفيديو المتداول.. إدراج كوبري ستانلي ضمن خطة التطوير للعام الحالي

تهالك أجزاء من كوبري ستانلي
تهالك أجزاء من كوبري ستانلي
أحمد بسيوني

ردت محافظة الإسكندرية، على الفيديو المتداول بشأن تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي، بنطاق حي شرق، مؤكدة إدراج الكوبري ضمن خطة تطوير المشروعات القومية.

وبعد تداول فيديو  يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وعلى الفور قام حي شرق بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بمعاينة الكوبري، وتم إدراج مشروع تطوير كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير  الخاصة بالعام الحالي 2025/2026.

وكـ حل عاجل وفوري حفاظاً على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تمت الإشارة إليها في الفيديو وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد ادارة الطرق والمشروعات بالحي .

وأكدت محافظة الإسكندرية حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوي العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.  كما نؤكد أن الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية هي جسر التواصل مع مواطني الإسكندرية ونحن دائماً في خدمتكم، ونعمل معًا لتحسين كافة الخدمات المقدمة في مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بعد تداول فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق.

الاسكندرية كوبري ستانلي حي شرق معاينة الكوبري تهالك الكوبري

