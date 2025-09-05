عقب الفيديو المتداول.. إدراج كوبري ستانلي ضمن خطة التطوير للعام الحالي

ردت محافظة الإسكندرية، على الفيديو المتداول بشأن تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي، بنطاق حي شرق، مؤكدة إدراج الكوبري ضمن خطة تطوير المشروعات القومية.

وبعد تداول فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق، وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية الجهات المعنية بالتحرك الفوري ومعاينة الكوبري وسرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين وخاصة التي تتعلق بأمنهم وسلامتهم.

وعلى الفور قام حي شرق بالتنسيق مع جهاز تعمير الساحل الشمالي والمركز الهندسي التابع لكلية الهندسة بمعاينة الكوبري، وتم إدراج مشروع تطوير كوبري ستانلي ضمن مشروعات التطوير الخاصة بالعام الحالي 2025/2026.

وكـ حل عاجل وفوري حفاظاً على سلامة المارة بالكوبري تم تأمين المنطقة التي تمت الإشارة إليها في الفيديو وترميم أجزاء من أرضية الكوبري من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالى وبتواجد ادارة الطرق والمشروعات بالحي .

وأكدت محافظة الإسكندرية حرصها دائمًا على الاستماع لكافة الشكاوي العاجلة التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن. كما نؤكد أن الصفحة الرسمية لمحافظة الإسكندرية هي جسر التواصل مع مواطني الإسكندرية ونحن دائماً في خدمتكم، ونعمل معًا لتحسين كافة الخدمات المقدمة في مدينة الإسكندرية.

جاء ذلك بعد تداول فيديو يوضح تهالك بعض الأجزاء بكوبري ستانلي بنطاق حي شرق.